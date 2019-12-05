Лысаков: Надеюсь доживу, когда врачи и педагоги у нас станут высокооплачиваемыми

Вячеслав Лысаков: «Это правильно. Хочу, заметить, что автобусов у нас чуть более миллиона, грузовиков – 6 миллионов. Конечно, не на всех этих транспортных средствах работают иностранные водители, но их процент достаточен. Но возникает вопрос: смогут ли школы, которые занимаются обучением и переподготовкой водителей, справится с тем объемом желающих пройти обучение, с которым они могут столкнуться в случае реализации этой идеи. Но, в принципе, так и должно быть. Удостоверения, которые выданы неизвестно кем, обязательно надо менять на российские. Если страна работает в формате ЕврАзЭс, тогда, конечно, внутренний информационный обмен между ведомствами двух государств может подтвердить наличие и достоверность этого документа. Но пока этого нет, конечно, нужно проводить обучение по нашим правилам дорожного движения и принимать экзамены у этих водителей. Посмотрим, справятся ли наша Госавтоинспекция и органы исполнительной власти на этот раз», - отметил Вячеслав Лысаков в эфире НСН.

