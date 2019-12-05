Лысаков: Надеюсь доживу, когда врачи и педагоги у нас станут высокооплачиваемыми
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30%
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили в Российском союзе страховщиков.
Вячеслав Лысаков: «У нас, в Госдуме, сегодня прошли парламентские слушания и там я сказал все, что думаю о страховщиках. Дело в том, что это расширение коридора происходит через очень короткий промежуток времени. В 2015 году мы расширили тарифный коридор и страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО практически в два раза. Деньги своровали. Прошло несколько лет и теперь они опять просят расширить. С этим надо заканчивать. Надо наладить контроль и надзор со стороны Центрального банка и прекратить хищение огромных сумм. Страховщики только по официальным данным вывели с рынка не менее 150 млрд. рублей. При этом, нам, автомобилистам, они заплатили в прошлом году в виде страховых премий и возмещений 138 млрд. То есть, они своровали больше чем заплатили нам. Такая реформа рынка ОСАГО нам не нужна!» - заявил НСН Вячеслав Лысаков.
Самой высокооплачиваемой отраслью в России стала сфера IT
Самой высокооплачиваемой отраслью в России стала сфера информационных технологий. Там зарплата составляет свыше 90 тыс. рублей. Меньше всего получают в России работники гостиниц, заведений питания. Их доход оценивается в 47 тысяч рублей.
Вячеслав Лысаков: «Я думаю, что, наверное, меньше всех, все-таки, получают наши учителя и врачи. И надеюсь дожить до того времени, когда самой высокооплачиваемой отраслью в России станет медицина и образование», - признался он НСН.
ГАИ выступает за обмен иностранных прав на российские для водителей автобусов и грузовиков
Госавтоинспекция выступает за обмен иностранных водительских удостоверений на российские для водителей автобусов и грузовиков только после прохождения ими обучения в России.
Вячеслав Лысаков: «Это правильно. Хочу, заметить, что автобусов у нас чуть более миллиона, грузовиков – 6 миллионов. Конечно, не на всех этих транспортных средствах работают иностранные водители, но их процент достаточен. Но возникает вопрос: смогут ли школы, которые занимаются обучением и переподготовкой водителей, справится с тем объемом желающих пройти обучение, с которым они могут столкнуться в случае реализации этой идеи. Но, в принципе, так и должно быть. Удостоверения, которые выданы неизвестно кем, обязательно надо менять на российские. Если страна работает в формате ЕврАзЭс, тогда, конечно, внутренний информационный обмен между ведомствами двух государств может подтвердить наличие и достоверность этого документа. Но пока этого нет, конечно, нужно проводить обучение по нашим правилам дорожного движения и принимать экзамены у этих водителей. Посмотрим, справятся ли наша Госавтоинспекция и органы исполнительной власти на этот раз», - отметил Вячеслав Лысаков в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.