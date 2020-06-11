Лысаков: Лишение прав не решит проблему пьяного вождения
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Актер Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП
Михаил Ефремов вечером в минувший понедельник, 8 июня, на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил микрогрузовик «Лада», водитель которого умер в больнице. Артист был в алкогольном и наркотическом опьянении.
Вячеслав Лысаков: «Собственно говоря, этого и следовало ожидать. Пьяный водитель – это потенциальный убийца. В соответствии с современным законодательством, статья 264, за гибель одного человека пьяный водитель заплатит лишением свободы до 12 лет, за гибель двух и более – лишением свободы на срок до 15 лет. Подумайте об этом, прежде чем садите за руль после рюмки-другой. Сухой закон за рулем был, есть и будет», – напомнил Вячеслав Лысаков в интервью НСН.
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за пьяные ДТП
В Совете Федерации в случае неоднократного нарушения ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предложили пожизненно лишать водительских прав. С инициативой выступил сенатор Сергей Леонов.
Вячеслав Лысаков: «Это не выход. Во-первых, любой человек, который понес наказание, в том числе, это может быть лишение свободы, штраф, это в любом случае судимость по уголовной статье и крест, зачастую, на хорошей работе, карьере и так далее, может исправиться. Мы не можем лишать человека прав навечно, и это не решит проблему. Мы подошли к пределу мер наказания, поэтому необходимо обратить очень серьезное внимание на другие методы, инструменты воздействия. Это воспитание, формирование уважения к своей и чужой жизни, это культура и крайне важна социальная реклама. Пятнадцатисекундный ролик больше дает эффект, чем очередное повышение штрафов», – отметил депутат в беседе с НСН.
В России восстановят железнодорожное сообщение
В РЖД сообщили, что более 60 процентов ранее отмененных поездов возобновят свое курсирование по стране в июле-августе.
Вячеслав Лысаков: «Это хорошо. Учитывая рекомендации последних дней о том, что лучше провести свой отпуск в рамках границ Российской Федерации, конечно, необходимо полностью загрузить и железную дорогу, и авиасообщение, чтобы люди были мобильны, могли найти место для отдыха достаточно интересное с точки зрения и цены, и качества», – прокомментировал он для НСН.
Зеленский хотел заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума», и после заражения можно выздороветь.
Вячеслав Лысаков: «Я читал дословно текст его рассказа об этом, честно говоря, у меня не создалось впечатления, что это писал умный человек», — подытожил в беседе с НСН Вячеслав Лысаков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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