Лысаков: Лишение прав не решит проблему пьяного вождения

Вячеслав Лысаков: «Это не выход. Во-первых, любой человек, который понес наказание, в том числе, это может быть лишение свободы, штраф, это в любом случае судимость по уголовной статье и крест, зачастую, на хорошей работе, карьере и так далее, может исправиться. Мы не можем лишать человека прав навечно, и это не решит проблему. Мы подошли к пределу мер наказания, поэтому необходимо обратить очень серьезное внимание на другие методы, инструменты воздействия. Это воспитание, формирование уважения к своей и чужой жизни, это культура и крайне важна социальная реклама. Пятнадцатисекундный ролик больше дает эффект, чем очередное повышение штрафов», – отметил депутат в беседе с НСН.

