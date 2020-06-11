Лысаков: Лишение прав не решит проблему пьяного вождения

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Актер Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП

Михаил Ефремов вечером в минувший понедельник, 8 июня, на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил микрогрузовик «Лада», водитель которого умер в больнице. Артист был в алкогольном и наркотическом опьянении.

Вячеслав Лысаков: «Собственно говоря, этого и следовало ожидать. Пьяный водитель – это потенциальный убийца. В соответствии с современным законодательством, статья 264, за гибель одного человека пьяный водитель заплатит лишением свободы до 12 лет, за гибель двух и более – лишением свободы на срок до 15 лет. Подумайте об этом, прежде чем садите за руль после рюмки-другой. Сухой закон за рулем был, есть и будет», – напомнил Вячеслав Лысаков в интервью НСН.

2

В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за пьяные ДТП

В Совете Федерации в случае неоднократного нарушения ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предложили пожизненно лишать водительских прав. С инициативой выступил сенатор Сергей Леонов.

Вячеслав Лысаков: «Это не выход. Во-первых, любой человек, который понес наказание, в том числе, это может быть лишение свободы, штраф, это в любом случае судимость по уголовной статье и крест, зачастую, на хорошей работе, карьере и так далее, может исправиться. Мы не можем лишать человека прав навечно, и это не решит проблему. Мы подошли к пределу мер наказания, поэтому необходимо обратить очень серьезное внимание на другие методы, инструменты воздействия. Это воспитание, формирование уважения к своей и чужой жизни, это культура и крайне важна социальная реклама. Пятнадцатисекундный ролик больше дает эффект, чем очередное повышение штрафов», – отметил депутат в беседе с НСН.

3

В России восстановят железнодорожное сообщение

В РЖД сообщили, что более 60 процентов ранее отмененных поездов возобновят свое курсирование по стране в июле-августе.

Вячеслав Лысаков: «Это хорошо. Учитывая рекомендации последних дней о том, что лучше провести свой отпуск в рамках границ Российской Федерации, конечно, необходимо полностью загрузить и железную дорогу, и авиасообщение, чтобы люди были мобильны, могли найти место для отдыха достаточно интересное с точки зрения и цены, и качества», – прокомментировал он для НСН.

4

Зеленский хотел заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума», и после заражения можно выздороветь.

Вячеслав Лысаков: «Я читал дословно текст его рассказа об этом, честно говоря, у меня не создалось впечатления, что это писал умный человек», — подытожил в беседе с НСН Вячеслав Лысаков.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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