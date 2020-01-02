Лысаков готов пожать руку Нурмагомедову за драку с МакГрегором

Вячеслав Лысаков: «Воровать, конечно, нельзя. Но, тем не менее, в результате информационного шума, который возник после этого похищения, многие люди потянулись к прекрасному, посмотрели эту и другие картины. Каждая медаль имеет две стороны. Хотя бы было привлечено внимание к изобразительному искусству. Это один из плюсов этой грустной истории», – рассказывает в интервью НСН Вячеслав Лысаков.

