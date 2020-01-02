Лысаков готов пожать руку Нурмагомедову за драку с МакГрегором
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
Пилоты аварийного A321 получили звезды Героев России
Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания «Героев России» после того, как посадили пассажирский самолет на кукурузном поле в Подмосковье. Лайнер был вынужден совершить жесткую посадку из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321.
Вячеслав Лысаков: «Молодцы, красавчики. Действительно уникальная операция, которую провели два пилота и весь экипаж. Спасли людей, честь и хвала!» – говорит в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
В России задумались о четырехдневной рабочей неделе
В России задумались о четырехдневной рабочей неделе. Такую идею озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Но пока правительство отложило рассмотрение инициативы.
Вячеслав Лысаков: «Задуматься можно, думать вообще не вредно. Поэтому посмотрим, что из этой идеи выйдет», – заявил он НСН.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула свой пост. Ее сменил Борис Джонсон.
Вячеслав Лысаков: «Это нелепая бабушка. Ей давно уже пора солить капусту на пенсии. Это не Маргарет Тэтчер, поэтому правильное решение», – подчеркнул он в интервью НСН.
Из-за Ким Чен Ына реконструировали вокзал во Владивостоке
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своем бронепоезде побывал во Владивостоке, где для его лимузина даже немного реконструировали вокзал.
Вячеслав Лысаков: «Можно попросить Ким Чен Ына проехать по всем нашим вокзалам. Пусть реконструируют все вокзалы, это будет для пользы россиян», – рассказал он НСН.
Нурмагомедова дисквалифицировали за драку с МакГрегором
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов был дисквалифицирован за драку после боя с Конором МакГрегором. Спортсмен также был оштрафован на $500 тысяч.
Вячеслав Лысаков: «Молодец. Драки в публичных местах я, конечно, не одобряю. Но поскольку он кавказец, а была затронута честь его родителей, он поступил совершенно правильно. Герой. Достоин того, чтобы пожать ему руку», – говорит он в эфире НСН.
Самой высокооплачиваемой отраслью в России стала сфера IT
Самой высокооплачиваемой отраслью в России стала сфера IT. Там зарплата составляет свыше 90 тысяч рублей. Меньше всего получают работники гостиниц и сферы питания. Их доход оценивается в 47 тысяч рублей.
Вячеслав Лысаков: «Думаю, что меньше всего получают наши учителя и врачи. Надеюсь дожить до того момента, когда самой оплачиваемой сферой станет медицина и образование», – заявил он НСН.
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кража произошла в день рождения великого русского пейзажиста.
Вячеслав Лысаков: «Воровать, конечно, нельзя. Но, тем не менее, в результате информационного шума, который возник после этого похищения, многие люди потянулись к прекрасному, посмотрели эту и другие картины. Каждая медаль имеет две стороны. Хотя бы было привлечено внимание к изобразительному искусству. Это один из плюсов этой грустной истории», – рассказывает в интервью НСН Вячеслав Лысаков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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