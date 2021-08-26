Лысаков: «Госуслугам» неплохо было бы навести у себя порядок
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минтруд изменит правила начисления соцвыплат
Министерство труда России скорректирует вступившие в силу с 1 апреля 2021 года критерии, позволяющие отказывать в выплатах некоторых социальных пособий людям со значительным имуществом
Вячеслав Лысаков: «Минтруд, к сожалению, забыл уточнить, какие критерии и в какую сторону будут уточнены. В результате эти уточненные критерии позволят отказывать в выплатах некоторых социальных пособий людям со значительным имуществом или, наоборот, позволит им эти пособия получать», - сказал депутат.
Сервис по противодействию финансовому мошенничеству запустили на «Госуслугах»
«Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций», — рассказали в ведомстве.
Вячеслав Лысаков: «Для начала порталу и как таковой системе «Госуслуги» неплохо было бы навести порядок у себя. Многие подписчики моего канала «Думаем» в чате и в комментариях сообщают о том, что их личные кабинеты на «Госуслугах» были взломаны и даже за них проголосовали где-то и за кого-то, хотя они в этом, на самом деле, никакого участия не принимали», - пояснил депутат.
В Минздраве сообщили, на каком сроке беременным стоит вакцинироваться
Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности наступает после 22 недель, рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталья Долгушина.
Вячеслав Лысаков: «Для чистоты отношений мне хотелось бы услышать от Натальи Долгушиной, а посоветовала ли она вообще своей родной дочери, если она у нее есть, или если бы она у нее была бы, вакцинироваться на любом сроке беременности. Мне кажется, ответ был бы абсолютно отрицательным», - предположил собеседник НСН.
Александр Мясников: Коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России не будет
По словам врача, сейчас в России начинается спад третьей волны COVID-19, в то время как в Европе и Америке уже началась четвертая.
Вячеслав Лысаков: «Мне, кажется, не по этой причине у нас не будет коллективного иммунитета, как и в других странах его не будет. К сожалению, гипотеза, что коллективный иммунитет защитит нас от ковида оказалась провальной. Расчет шел на иммунитет искусственный, который формируется после вакцинации. А на самом деле, коллективный иммунитет может быть, только если это иммунитет природный людей, которые переболели и выработали иммунитет против данной инфекции», - резюмировал депутат.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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