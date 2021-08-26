Лысаков: «Госуслугам» неплохо было бы навести у себя порядок

Вячеслав Лысаков: «Мне, кажется, не по этой причине у нас не будет коллективного иммунитета, как и в других странах его не будет. К сожалению, гипотеза, что коллективный иммунитет защитит нас от ковида оказалась провальной. Расчет шел на иммунитет искусственный, который формируется после вакцинации. А на самом деле, коллективный иммунитет может быть, только если это иммунитет природный людей, которые переболели и выработали иммунитет против данной инфекции», - резюмировал депутат.



