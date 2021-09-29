Лысаков: За чертой бедности и с петлей на шее
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Банк России с 1 октября ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
Речь идёт о необеспеченных займах в рублях. Ставки для граждан, которые имеют непогашенные долги, будут выше
Вячеслав Лысаков: «Банк России нас порадовал в кавычках. У людей была петля на шее, теперь она затянется еще туже», - сказал депутат.
58% россиян экономят на одежде и обуви
Таковы данные опроса, проведенного порталом «Работа.ру». В ходе исследования выяснилось, что 53% опрошенных реже ходят в развлекательные заведения и кафе. 33% стараются не покупать готовую еду и ограничить количество поездок на такси.
Вячеслав Лысаков: «Цифры для нашей богатой страны не просто грустные, а прямо говоря, позорные. И это при том, что почти 20 миллионов человек у нас находится за чертой бедности, и если говорить прямо, это фактически нищие люди», - отметил собеседник НСН.
Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве
Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вячеслав Лысаков: «Не только Шойгу и Лавров. Если брать пятерку федерального списка «Единой России», то из пяти человек, по предварительным данным, остается только одна Кузнецова - уполномоченная по правам ребенка. Четверо остальных, видимо, делали вид, что они являются кандидатами в депутаты Госдумы», - предположил он.
Следственный Комитет просит продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
Следственный комитет РФ попросит Московский городской суд продлить еще на два месяца срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей. Как уточнил один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян, ходатайство СК назначено к рассмотрению в Мосгорсуде на 1 октября.
Вячеслав Лысаков: «Скорее всего, арест Фургала Следственному комитету продлят. Главное, чтобы в результате все-таки было веское обвинительное заключение с крепкой доказательной базой, иначе эта история приобретёт скандальный характер», - сказал депутат.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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