Лысаков: За чертой бедности и с петлей на шее

Вячеслав Лысаков: «Цифры для нашей богатой страны не просто грустные, а прямо говоря, позорные. И это при том, что почти 20 миллионов человек у нас находится за чертой бедности, и если говорить прямо, это фактически нищие люди», - отметил собеседник НСН.

