Лидер группы Lumen предложил провести новую пенсионную реформу

Тэм Булатов: «Также было сообщение, что все это будет происходить только в добровольном порядке, но, на мой взгляд, эту историю можно было бы сделать обязательной. Я считаю, что хорошим людям нечего прятать ни в реальной жизни, ни в виртуальной. Тому, кто идет в интернет не для того, чтобы вредить и гадить, не нужно прятаться под ником», – отметил в интервью НСН Тэм Булатов.

