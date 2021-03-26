Лидер группы Lumen предложил провести новую пенсионную реформу
Лидер группы Lumen специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Паспортные данные предложили запрашивать при регистрации в соцсетях
Роскомнадзор предложил при регистрации в соцсетях запрашивать номер паспорта и адрес проживания.
Тэм Булатов: «Также было сообщение, что все это будет происходить только в добровольном порядке, но, на мой взгляд, эту историю можно было бы сделать обязательной. Я считаю, что хорошим людям нечего прятать ни в реальной жизни, ни в виртуальной. Тому, кто идет в интернет не для того, чтобы вредить и гадить, не нужно прятаться под ником», – отметил в интервью НСН Тэм Булатов.
МВД хочет ужесточить наказание за пьяную езду
МВД предлагает лишать свободы либо наказывать штрафом до полумиллиона рублей водителей, которых не в первый раз застанут за рулем в нетрезвом виде.
Тэм Булатов: «Я полностью поддерживаю эту меру, считаю, что и после первого такого нарушения можно отбирать права, потому что нельзя рисковать чужими жизнями. Нужно очень четко понимать, что автомобиль представляет окружающим повышенную опасность», – напомнил он в эфире НСН.
Проезд детей до 16 лет в России предложили сделать бесплатным
В России выступили с инициативой ввести единые бесплатные проездные для детей младше 16 лет. Соответствующий законопроект планирует внести на рассмотрение в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев.
Тэм Булатов: «Поддерживаю эту меру, нам нужно защищать детство, а еще нужно защищать старость. Поэтому я в очередной раз напоминаю всем, что у нас в 2018 году состоялась пенсионная реформа, которую я считаю недопустимой, нам нужно заново вернуть нормальный пенсионный возраст, чтобы люди не работали до смерти», – призвал он в беседе с НСН.
Названо число поддерживающих переход на четырехдневку россиян
Переход на четырехдневную рабочую неделю поддержала треть россиян. Об этом сообщает портал SuperJob.
Тэм Булатов: «Нечто похожее уже было однажды в Великобритании, и коллектив «Sex Pistols» написал свою классную песню «Holidays in the sun». Тогдашний переход на четырехдневную рабочую неделю был связан с глубочайшим экономическим кризисом. Я надеюсь, что в этот раз причины несколько другие, хотя…», – сказал он НСН.
Lumen отмечает 18-летие альбома «Без консервантов»
Lumen отмечает 18-летие альбома «Без консервантов» туром по России. Ближайшие концерты в Москве – 26 и 27 марта, и в Петербурге – 28 марта. Далее музыканты поедут в Воронеж, Ростов, Краснодар, Екатеринбург и в другие города.
Тэм Булатов: «И в завершение выпуска новостей я хочу пригласить вас на ближайшие концерты группы Lumen. Прямо сейчас мы находимся в туре, который посвящен 18-летию альбома «Без консервантов». Заходите к нам в гости на сайт, смотрите актуальное расписание концертов», – пригласил слушателей НСН Тэм Булатов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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