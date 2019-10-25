Лукьяненко рассказал, как России добиться уровня производительности Японии

Сергей Лукьяненко : «Что тут можно сказать? Наверное, Сонудену, Латинская Америка нравится больше, чем Россия. Все-таки, это тоже Америка (хоть какая) Правда, не уверен, что там он чувствовал бы себя также безопасно. Но, вообще, замечательно, когда человек, получающий убежище в нашей стране, может ругать ее, и, при этом, никто политического убежища у него не отбирает. Я искренне считаю, что это нормально, правильно, и это показывает, что наша страна относится, скажем так, к гуманитарным и демократическим правам очень серьезно и не меняет свои решения, даже когда ее ругают», - подчеркнул Сергей Лукьяненко, общаясь с НСН.

