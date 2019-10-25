Лукьяненко рассказал, как России добиться уровня производительности Японии
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Сноуден заявил, что попал в России в ловушку
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что попал в России в ловушку, так как американские власти аннулировали его паспорт, когда он направлялся в Латинскую Америку. Сноуден акцентировал внимание, что находится в оппозиции и к американским властям, и к российским.
Сергей Лукьяненко : «Что тут можно сказать? Наверное, Сонудену, Латинская Америка нравится больше, чем Россия. Все-таки, это тоже Америка (хоть какая) Правда, не уверен, что там он чувствовал бы себя также безопасно. Но, вообще, замечательно, когда человек, получающий убежище в нашей стране, может ругать ее, и, при этом, никто политического убежища у него не отбирает. Я искренне считаю, что это нормально, правильно, и это показывает, что наша страна относится, скажем так, к гуманитарным и демократическим правам очень серьезно и не меняет свои решения, даже когда ее ругают», - подчеркнул Сергей Лукьяненко, общаясь с НСН.
Россияне считают, что Штирлиц и Преображенский могли бы стать хорошими политиками
Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце») могли бы стать лучшими российскими политиками. Таковы результаты исследования ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры. Самыми важными качествами, которыми должен обладать политический лидер, россияне назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%).
Сергей Лукьяненко : «Знаете, Штирлиц, пожалуй, подходит под все эти требования. А вот профессор Преображенский, который, конечно, образованный и компетентный, но народ не особо-то любил. А еще, если мы прочитаем оригинальный текст, то узнаем, что занимался он, в основном, омолаживанием половых способностей высокопоставленных чиновников, а также ликвидацией последствий этих способностей для очень юных девушек. Мне кажется, что такой профессор Преображенский к народу близок как-то своеобразно», - отметил он в эфире НСН.
Немецкий стартап ввёл пятичасовой рабочий день, но запретил соцсети и смартфоны
Немецкий стартап ввёл пятичасовой рабочий день, но запретил соцсети и смартфоны. Уровень эффективности не изменился. Компания работает в таком графике уже полтора года.
Сергей Лукьяненко : «Знаете, я абсолютно убежден, что если запретить использовать в рабочее время смартфоны и соцсети, то все страны быстро достигнут уровня производительности Японии», - сказал НСН Сергей Лукьяненко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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