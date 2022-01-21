Лукерья Ильяшенко заступилась за Волочкову
Актриса театра и кино Лукерья Ильяшенко специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
В МВД прокомментировали скандал с Волочковой на борту самолета
Российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете во время возвращения с Мальдивских островов в Москву. Из-за случившегося ей грозит до 15 суток ареста и штраф. Причиной скандала стал отказ балерины надеть маску.
Лукерья Ильяшенко: «Секундочку, господа! Я считаю, что в ситуации нужно разобраться. Возможно, Анастасия просто сохраняла социальную дистанцию. Она обычно на шпагате сидит, а это, как минимум шесть мест. Ну, к чему тут маска?» - выдвинула версию актриса.
В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде
Кандидатуры на замену Натальи Поклонской, которая должна была стать послом России в Кабо-Верде, пока не согласовывались. 19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по неким личным обстоятельствам.
Лукерья Ильяшенко: «Слушайте, поставьте себя на ее место! Наталья только-только привыкла к горячей воде в Москве, а тут бац! Снова райский остров, где горячая вода по расписанию», - пошутила собеседница Радиоточки НСН.
Netflix выкупил 25 новых корейских сериалов
После успеха корейского сериала "Игра в кальмара" стриминговый сервис Netflix запланировал запуск еще 25 проектов этой страны. На производство сериалов онлайн-кинотеатр уже выделил 500 миллионов долларов.
Лукерья Ильяшенко: «Южная Корея молодцы, но я лично жду, когда на арену выйдет Северная Корея. Там даже самая невинная комедия будет леденить кровь похлеще любого кальмара», - сказала она.
Лукерья Ильяшенко рассказала о своей работе с Романом Маякиным
Актеры сыграли в сериале «Сергий против нечести», который вышел в начале января в онлайн кинотеатре KION
Лукерья Ильяшенко: «Моя героиня следователь Катя помогает Сергию раскрывать преступления, совершенные при участии темных сил, таких как Кощей, Кот-баюн и Упырь. Так что если вы любите черный юмор и русские сказки, немедленно включайте KION», -посоветовала она.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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