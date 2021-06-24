Юрий Лоза: Россия справедливо вылетела с «Евро-2020»
Певец и композитор Юрий Лоза специально для НСН подготовил итоги группового этапа Евро-2020.
Групповой этап «Евро-2020» обошёлся без сенсаций
Всё фавориты вышли в плей-офф. При этом в 1/8 финала нас ждут сразу несколько Больших матчей. Англия - Германия, Бельгия - Португалия и Испания - Хорватия
Юрий Лоза: «Во-первых, "Евро" подтвердил, что фавориты есть фавориты. Если команда собрана из очень хороших игроков, имеет хорошего тренера и прекрасно организована, то она должна добиваться результатов. Тем более что "группа смерти", из которой было трудно выйти, была всего одна, но и там фавориты подтвердили свой высокий класс. "Евро" пока идет без сюрпризов, но я думаю, что эти сюрпризы еще будут», - предположил музыкант.
Главным событием группового этапа «Евро» стала сборная Венгрии
Главной сенсацией группового этапа «Евро» стала сборная Венгрии, которой не хватило 6 минут для победы над Германией в Мюнхене и выхода в плей-офф. При этом венгры сыграли вничью и с французами, заставив чемпионов мира отыгрываться.
Юрий Лоза: «Я конечно же был не прав, когда сказал, что сюрпризов не было совсем. Конечно, удивили финны, которые обыграли датчан, конечно же, удивили венгры, которые чуть не выставили сборную Германии за пределы турнира, шести минут им не хватило, чтобы удержать счет. Фаворит побеждает в двух матчах из трех, и в одном матче из трех либо ничья, либо побеждает аутсайдер. И это здорово, потому что именно это делает футбол таким непредсказуемым и интересным», - отметил он.
Сборная России третий «Евро» подряд не может пройти групповой этап.
При этом Черчесов занял шестое место по зарплатам на Чемпионате Европы. А Дзюба подытожил «Евро» непечатными словами.
Юрий Лоза: «Я не пессимист по натуре, но от нашей сборной ничего хорошего не ждал. Контрольные матчи показывали, что команда играет плохо, что команда не умеет создавать моменты и не умеет их реализовывать. Если команда создает два голевых момента, бьет по воротам из каких-то не очень выгодных ситуаций и в тоже время совершает две грубейшие ошибки, которые приводят к двум голам, эта команда не имеет права на выход в дальнейший круг. Ну, вылетели и вылетели, меньше будет поводов для расстройств! А зарплаты футболистов всегда были притчей во языцех. Действительно, много получают футболисты, слишком много для того уровня игры, который показывают», - добавил артист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Причиной крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти мог стать отказ двигателя
- В Цюрихе умерший мужчина 6 часов ездил по городу в трамвае
- Минцифры к 30 июня обеспечит QR-кодами переболевших коронавирусом россиян
- В Крыму автобус с детьми попал в ДТП
- МИД России предупредил граждан об угрозе ареста в США и третьих странах
- В Крыму предложили создать патрули по соблюдению антиковидных мер
- Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области
- Военный вертолёт МИ-8 упал в Ленинградской области
- ФСБ опубликовала видео стрельбы по британскому эсминцу в Черном море
- Солдат-контрактник погиб на полигоне в Воронежской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru