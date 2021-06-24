Юрий Лоза: Россия справедливо вылетела с «Евро-2020»

Юрий Лоза: «Я не пессимист по натуре, но от нашей сборной ничего хорошего не ждал. Контрольные матчи показывали, что команда играет плохо, что команда не умеет создавать моменты и не умеет их реализовывать. Если команда создает два голевых момента, бьет по воротам из каких-то не очень выгодных ситуаций и в тоже время совершает две грубейшие ошибки, которые приводят к двум голам, эта команда не имеет права на выход в дальнейший круг. Ну, вылетели и вылетели, меньше будет поводов для расстройств! А зарплаты футболистов всегда были притчей во языцех. Действительно, много получают футболисты, слишком много для того уровня игры, который показывают», - добавил артист.

