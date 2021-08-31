Пневмослон знает, зачем Баскову «Утренняя звезда» и кто измазал солидолом электросамокаты
Лидер группы «ПНЕВМОСЛОН» Лорд Пневмослон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
До 400 электросамокатов повредили неизвестные в центре Москвы
Злоумышленники обмазали солидолом около 800 электросамокатов, размещённых на стойках проката в центре Москвы.
Лорд Пневмослон: «Конечно, жаль владельца самокатов, который делает нашу жизнь удобнее и современнее. При этом вынуждая городские власти заниматься организацией безопасности движения, таких как велодорожки, например. А с другой стороны стоит порадоваться за тех, кто, по старой доброй отечественной традиции, нашёл для себя подходящего врага! Ведь Америку ничем не обмажешь, далековата, политический деятель может и в морду дать, а вот самокат идеально годится в качестве врага, с которым можно бороться в славных партизанских традициях. Ну и как повелось, нарушителей правоохранителям стоит в первую очередь искать среди тех, кто охраняет склад с солидолом», - посоветовал музыкант читателям Радиоточки НСН.
Почти три четверти россиян довольны тем, как провели лето
Большинство россиян признались, что довольны тем, как провели это лето, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Лорд Пневмослон: «В новости не уточняется, какие именно россияне и чьим именно времяпрепровождением они довольны. С учетом того, что выезд заграницу на хорошие курорты был недоступен для большинства россиян этим летом, то смею предположить, что либо это довольные счастливцы, которые смогли себе хороший отдых позволить, либо это те, кто доволен отдыхом первых, листая красочные фотографии их инстаграмов», - предположил артист.
Около 100 школ в Новосибирской области будут учиться в гибридном формате
Из-за переполненности в новом учебном году школьники будут учиться в гибридном формате с сочетанием дистанционной и очной форм обучения.
Лорд Пневмослон: «Наконец-то формат, идеально отточенный в рамках заседаний Государственной думы, найдёт применение в мирных целях! Не зря же они старались и оптимизировали в дистанционном формате количество и качество школ. А школьники, как и депутаты, будут только рады лишний раз не присутствовать на заседаниях… ой, в смысле, на уроках», - пошутил он.
Николай Басков стал новым ведущим «Утренней почты».
Легендарная программа «Утренняя почта» возвращается в эфир телеканала «Россия» 12 сентября 2021 года. Как сообщает пресс-служба телекомпании, ее новым ведущим стал Николай Басков.
Лорд Пневмослон: «Один мудрый человек сказал, что новые песни пишут те, у кого старые плохие. Видимо этот принцип из музыкальной отрасли решили опробовать в телевизионной. В рамках стремительно падающих рейтингов телекомпаний канал Россия попытается сыграть на воспоминаниях людей о тех добрых временах, когда трава была высокая, а деревья зелёными, ну или как там было», - сыронизировал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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