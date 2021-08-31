Пневмослон знает, зачем Баскову «Утренняя звезда» и кто измазал солидолом электросамокаты

Лорд Пневмослон: «Конечно, жаль владельца самокатов, который делает нашу жизнь удобнее и современнее. При этом вынуждая городские власти заниматься организацией безопасности движения, таких как велодорожки, например. А с другой стороны стоит порадоваться за тех, кто, по старой доброй отечественной традиции, нашёл для себя подходящего врага! Ведь Америку ничем не обмажешь, далековата, политический деятель может и в морду дать, а вот самокат идеально годится в качестве врага, с которым можно бороться в славных партизанских традициях. Ну и как повелось, нарушителей правоохранителям стоит в первую очередь искать среди тех, кто охраняет склад с солидолом», - посоветовал музыкант читателям Радиоточки НСН.

