Лорд Пневмослон научит, как «Запутать след» в Москве

Лорд Пневмослон: «В этой новости прекрасно всё. Во-первых, это звание оштрафованного – мэр посёлка! Как важно звучит! Есть ещё небось президент села и какой-нибудь великий самодержец император деревни. Но это ладно, интересна ещё основательность, с которой мэр подходит к питью воды - вместо того, чтобы маску отодвинуть, он её, получается, полностью снял! Я, конечно, как и сам мэр, не видел фото, но не удивился бы, если обнаружил на ней сервированный стол! Надеюсь, что к жителям своего посёлка он относится не менее всеобъемлюще, чем к процессу питья воды», - пошутил артист.

