Лорд Пневмослон научит, как «Запутать след» в Москве
Лидер группы «ПНЕВМОСЛОН» Лорд Пневмослон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российского мэра оштрафовали за отсутствие маски на заседании Думы
Мэра уральского поселка Сосьва Геннадия Макарова оштрафовали за отсутствие маски. По словам градоначальника, его сфотографировали в тот момент, когда он решил попить воды, сам он эту фотографию не видел.
Лорд Пневмослон: «В этой новости прекрасно всё. Во-первых, это звание оштрафованного – мэр посёлка! Как важно звучит! Есть ещё небось президент села и какой-нибудь великий самодержец император деревни. Но это ладно, интересна ещё основательность, с которой мэр подходит к питью воды - вместо того, чтобы маску отодвинуть, он её, получается, полностью снял! Я, конечно, как и сам мэр, не видел фото, но не удивился бы, если обнаружил на ней сервированный стол! Надеюсь, что к жителям своего посёлка он относится не менее всеобъемлюще, чем к процессу питья воды», - пошутил артист.
Роспотребнадзор разрешил привитым не уходить на изоляцию после контакта с COVID-больными
Привитых от коронавирусной инфекции или перенесших заболевание в последние шесть месяцев освободят от двухнедельной изоляции в случае контакта с заразившимся COVID-19.
Лорд Пневмослон: «Печальная новость для интровертов… Если раньше можно было привиться, потрогать заразившегося ковидом и вполне официально сидеть дома две недели, то сейчас уже не получится… Вдвойне обидно это именно сейчас, поздней осенью, когда из комнаты выходить нет никакого желания», - сказал музыкант.
Pfizer испытает в России новый препарат от коронавируса
Американский фармгигант уже получил соответствующее разрешение Росздравнадзора. Речь идет о препарате Paxlovid, который по итогам второй фазы исследований продемонстрировал способность на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. Планируется, что лекарство можно будет принимать при проявлении первых симптомов COVID-19 или после контакта с зараженным без необходимости госпитализации.
Лорд Пневмослон: «А вот это прекрасная новость. Очередной раз наука доказывает свою состоятельность и спасает человечество. Помимо того, что уже разрабатываются вакцины второго поколения, наконец-то придумали действительно работающее лекарство, которое спасёт немало жизней. А ведь скоро ещё подъедут препараты на основе моноклональных антител. Вы только задумайтесь, какие грандиозные открытия и удивительные медицинские технологии родились за время пандемии! А надежды на возвращение к нормальной жизни всё больше и больше приближаются к реальности», - добавил собеседник НСН.
Группа ПНЕВМОСЛОН даст концерт-презентацию нового альбома в Москве
Коллектив представит свою работу с названием «Запутай след».
Лорд Пневмослон: «Ещё из хороших новостей есть такая: уже в это воскресенье 21 ноября мы группа ПНЕВМОСЛОН грянем с наимощнейшим концертом в московском клубе Известия Холл. Там мы презентуем наш новый альбом «Запутай след». Дела неотложные срочно бросьте, хватайте билеты, жду вас в гости. Всё что нужно, можно найти на сайте psln.ru, вход строго 18+. Реально строго», - пригласил лидер группы.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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