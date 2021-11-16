Лорд Пневмослон научит, как «Запутать след» в Москве

Лидер группы «ПНЕВМОСЛОН» Лорд Пневмослон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Российского мэра оштрафовали за отсутствие маски на заседании Думы

Мэра уральского поселка Сосьва Геннадия Макарова оштрафовали за отсутствие маски. По словам градоначальника, его сфотографировали в тот момент, когда он решил попить воды, сам он эту фотографию не видел.

Лорд Пневмослон: «В этой новости прекрасно всё. Во-первых, это звание оштрафованного – мэр посёлка! Как важно звучит! Есть ещё небось президент села и какой-нибудь великий самодержец император деревни. Но это ладно, интересна ещё основательность, с которой мэр подходит к питью воды - вместо того, чтобы маску отодвинуть, он её, получается, полностью снял! Я, конечно, как и сам мэр, не видел фото, но не удивился бы, если обнаружил на ней сервированный стол! Надеюсь, что к жителям своего посёлка он относится не менее всеобъемлюще, чем к процессу питья воды», - пошутил артист. 

2

Роспотребнадзор разрешил привитым не уходить на изоляцию после контакта с COVID-больными

Привитых от коронавирусной инфекции или перенесших заболевание в последние шесть месяцев освободят от двухнедельной изоляции в случае контакта с заразившимся COVID-19.

Лорд Пневмослон: «Печальная новость для интровертов… Если раньше можно было привиться, потрогать заразившегося ковидом и вполне официально сидеть дома две недели, то сейчас уже не получится… Вдвойне обидно это именно сейчас, поздней осенью, когда из комнаты выходить нет никакого желания», - сказал музыкант.

3

Pfizer испытает в России новый препарат от коронавируса

Американский фармгигант уже получил соответствующее разрешение Росздравнадзора. Речь идет о препарате Paxlovid, который по итогам второй фазы исследований продемонстрировал способность на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. Планируется, что лекарство можно будет принимать при проявлении первых симптомов COVID-19 или после контакта с зараженным без необходимости госпитализации.

Лорд Пневмослон: «А вот это прекрасная новость. Очередной раз наука доказывает свою состоятельность и спасает человечество. Помимо того, что уже разрабатываются вакцины второго поколения, наконец-то придумали действительно работающее лекарство, которое спасёт немало жизней. А ведь скоро ещё подъедут препараты на основе моноклональных антител. Вы только задумайтесь, какие грандиозные открытия и удивительные медицинские технологии родились за время пандемии! А надежды на возвращение к нормальной жизни всё больше и больше приближаются к реальности», - добавил собеседник НСН. 

4

Группа ПНЕВМОСЛОН даст концерт-презентацию нового альбома в Москве

Коллектив представит свою работу с названием «Запутай след».

Лорд Пневмослон: «Ещё из хороших новостей есть такая: уже в это воскресенье 21 ноября мы группа ПНЕВМОСЛОН грянем с наимощнейшим концертом в московском клубе Известия Холл. Там мы презентуем наш новый альбом «Запутай след». Дела неотложные срочно бросьте, хватайте билеты, жду вас в гости. Всё что нужно, можно найти на сайте psln.ru, вход строго 18+. Реально строго», - пригласил лидер группы. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба группы Пневмослон
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