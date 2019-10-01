Ломидзе: Введение электронных виз в Петербурге - историческое событие для России

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В ГД предложили расширить применение вычета по НДФЛ на отдых в санаториях. Сейчас социальный налоговый вычет можно получить с суммы, потраченной на лечение по санаторно-курортной путевке. При этом в общую сумму путевки, как правило, всегда входят проживание и питание, но сейчас они не относятся к расходам, за которые можно получить налоговый вычет.

