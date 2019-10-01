Ломидзе: Введение электронных виз в Петербурге - историческое событие для России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Санкт-Петербург и Ленинградская область начал принимать туристов по электронным визам
Санкт-Петербург и Ленинградская область с 1 октября начали принимать граждан 53 государств, включая все страны Евросоюза, оформивших электронные визы.
Майя Ломидзе: «Это, практически, историческое событие. Электронную визу смогут получить граждане 53 государств. Это практически все страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии за исключением Китая. Граждане этих стран смогут приехать в Санкт-Петербург и посетить Ленинградскую область без лишних проблем»,- подчеркнула Майя Ломидзе, общаясь с НСН.
Власти Амстердама в 2020 году увеличат туристический налог для иностранцев
Власти Амстердама в 2020 году увеличат туристический налог для иностранцев – каждого туриста обяжут оплатить сбор в размере 3 евро за ночь в отеле в дополнение к уже существующему сбору в 7% от общего счета за проживание. Это – самый высокий туристический налог в Европе.
Майя Ломидзе: «Для сравнения наш курортный сбор, который в свое время вызвал огромный шум, резонанс и возмущение, составляет от 50 до 100 рублей за ночь проживания. Он введен в некоторых регионах нашей страны, например, в Краснодарском крае и на Алтае», - напомнила она в разговоре с НСН.
В российских жилых домах запретили хостелы
В российских жилых домах запретили хостелы. Закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах вступил в силу со вторника, 1 октября. По новым правилам, с сегодняшнего дня запрещается использовать жилые помещения — квартиры и частные дома — в качестве гостиниц. Поводом к принятию закона послужило несоблюдение хозяевами помещений требований по шумоизоляции, чистоте и прочим условиям.
Майя Ломидзе: «Это еще одно (ну почти) историческое событие. Это решение приведет к тому, что в таких городах, как, например, Санкт-Петербург (в Москве эта проблема стоит не так остро) может повысится средняя стоимость проживания при размещении в отелях и других средствах размещения, не являющихся хостелами», - рассказала она НСН.
В ГД предложили расширить применение вычета по НДФЛ на отдых в санаториях
В ГД предложили расширить применение вычета по НДФЛ на отдых в санаториях. Сейчас социальный налоговый вычет можно получить с суммы, потраченной на лечение по санаторно-курортной путевке. При этом в общую сумму путевки, как правило, всегда входят проживание и питание, но сейчас они не относятся к расходам, за которые можно получить налоговый вычет.
Майя Ломидзе: «Законопроект пока не принят, он только рассматривается и предполагается, что он приведет к увеличению потока в санаторно-курортных средствах размещения», - пояснила она, общаясь с НСН.
Россияне рассказали, что их может сподвигнуть на путешествия
Почти 18% россиян, участвовавших в опросе о том, что может их сподвигнуть сорваться с места и отправиться в отпуск, заявили, что главной мотивацией стала бы премия на работе или неожиданное поступление денег.
Майя Ломидзе: «Есть подозрение, что в этом ответе кроется некое лукавство. Зачастую мотивацией служит просто желание переключиться, сменить картинку или поехать в то место, где уже было хорошо, чтобы вернуться в это состояние», - уточнила Майя Ломидзе в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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