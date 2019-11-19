Ломидзе: У наших людей есть деньги на путешествия!

Майя Ломидзе : «Все гости Брюсселя, которые любят этот город, несказанно обрадовались этой новости. Давно пора привести город в порядок, потому, что количество окурков на единицу площади превышает все разумные пределы», - подчеркнула она, общаясь с НСН.

Штраф за брошенный на землю окурок возрастет с начала следующего года в бельгийской столице до 200 евро. Сообщили в субботу в мэрии Брюсселя.

В следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива. Об этом свидетельствуют данные «Карты туристических рисков». Самыми безопасными в мире странами, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия.

Майя Ломидзе : «Напомню, электронные визы в России вводятся с 2021 года. На данный момент количество иностранных туристов составляет примерно 3% от общего потока. А общее количество – около 4-5 млн», - подчеркнула она в разговоре с НСН .

Майя Ломидзе : «Вместе с уходом воды постепенно растет и туристический поток, который ненадолго немного снизился, пока в Венеции была так называемая «высокая вода». Беспрецедентно высокая вода в этом году», - рассказала она НСН .

Обстановка в Венеции приходит в норму после серии наводнений. Ущерб от наводнения пока не подсчитали, но мэр Венеции Луиджи Бруньяро на выходных сообщал, что речь идет минимум об 1 млрд евро.

Майя Ломидзе : «И это – хороший показатель, который говорит о двух вещах. Во-первых, деньги у наших туристов, все-таки, есть. А во-вторых они очень хотят новых впечатлений именно на новогодние праздники», - отметила Майя Ломидзе, общаясь с НСН .

Россияне стали массово покупать туры на Новой год в другие города и страны. Большая часть новогодних туров уже распродана. Об этом сообщают российские СМИ. Туроператоры фиксируют трехкратное увеличение спроса туров на НГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.