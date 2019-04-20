Ломидзе о самых популярных направлениях на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Российские специалисты начали проверку аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха
Российские специалисты по безопасности начали проверку аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте. Экспертный комитет будет работать до 19 апреля.
Майя Ломидзе: «За последние три года это, наверное, уже 20 проверка. И она вновь всколыхнула надежду в сердцах российских туристов на то, что Египет вот-вот откроют. Это может произойти в конце апреля, в начале мая, точные сроки пока не ясны. Но поиск туров в Египет вновь вошел в тройку самых популярных запросов во всех поисковиках», - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН.
Авиабилеты на российские и зарубежные рейсы с мая подорожают в среднем на 10%
Авиабилеты на российские и зарубежные рейсы с мая подорожают в среднем на 10%. К таким выводам пришли специалисты портала Aviasales.
Майя Ломидзе: «Что цены начнут расти с 1 мая – это, в общем, совершенно понятно, потому, что именно с 1 мая начинается летний сезон. В этом году количество желающих отдохнуть в майские праздники увеличилось и это связано с длинными выходными. Среди зарубежных направлений лидирует Турция, среди российских - Сочи. И нельзя не отметить новые направления. Новые популярные направления у наших соотечественников. Так или иначе, на нашем рынке они присутствуют уже много лет. Одно из них – это Сербия. В этом году запросов по этой стране возросло где-то на 20-30%. Еще одно неожиданное направление – это север Испании», - рассказала она в беседе с НСН.
Почти половина россиян не совершала туристических поездок за последние три года
Число отдыхающих россиян, которые выезжали на отдых за пределы своего региона в 2018 году увеличилось с 26 до 38%. Каждый третий россиянин организует отдых самостоятельно. 45% россиян вообще не совершали туристических поездок за последние три года.
Майя Ломидзе: «Наши аналитики считают, что такие представления россиян о собственных туристических представлениях, а точней, об их отсутствии – это, все-таки, лукавство. Ведь, так или иначе, наши соотечественники выезжают на дачу к родственникам, в соседний город, там заходят в рестораны, посещают музеи, храмы. То есть, так или иначе, они – все-таки, туристы. Но то, что количество людей, которые признают, что они стали чаще путешествовать, говорит о том, что мода на поездки (пускай даже внутри страны) растет и крепнет», - подчеркнула Майя Ломидзе в беседе с НСН.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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