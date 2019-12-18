Ломидзе: Китайцы приедут в Россию даже в Новый год

Майя Ломидзе: «Давайте посмотрим, кто к нам приезжает. Первое место, по-прежнему, занимают китайцы, и, кажется, это лидерство они не планируют отдавать никому. Последние три года именно такая картина. И, буквально, на неделю до Нового года стало известно, что китайцы внезапно полюбили гольф и дорогие индивидуальные путешествия по России, выяснил Ростуризм. А также выяснилось, что в среднем туристы из Китая оставляют в российских ювелирных магазинах 20 тысяч рублей за один поход», - комментирует она для НСН.

