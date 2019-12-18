Ломидзе: Китайцы приедут в Россию даже в Новый год
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Колизей стал самой популярной достопримечательностью мира
Второй год подряд самой популярной достопримечательностью мира становится римский Колизей. Лувр - на втором месте. Музеи Ватикана - на третьем.
Майя Ломидзе: «Самой популярной достопримечательностью стал, нет, не Эйфелева башня, а Колизей. А самым посещаемым городом признан Гонконг. В 2019 году его посетило почти 27 миллионов человек. До недавнего времени на его месте был Париж. Теперь лавры первенства ушли в Азию», – говорит в беседе с НСН Майя Ломидзе.
Россияне хотят путешествовать по России в новогодние праздники
Большинство россиян планируют отправиться в новогоднее путешествие по России. Топ поездок возглавляют путешествия в Великий Устюг, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Треть опрошенных, все же надеются, погулять по новогодним городам Европы.
Майя Ломидзе: «Эти данные немного отличаются от нашей аналитической службы, которая опрашивала турагентства. Первое место все-таки занимает Сочи. Далее Петербург и Москва, затем Золотое кольцо и Великий Устюг. Но, согласно нашим опросам, это касается жителей Центрального федерального округа, отчасти Приволжского и Северо-Западного», – рассказывает она НСН.
В Россию чаще всего приезжают китайцы
В Россию чаще всего приезжают туристы из Китая. В том числе, в преддверии российского Нового года.
Майя Ломидзе: «Давайте посмотрим, кто к нам приезжает. Первое место, по-прежнему, занимают китайцы, и, кажется, это лидерство они не планируют отдавать никому. Последние три года именно такая картина. И, буквально, на неделю до Нового года стало известно, что китайцы внезапно полюбили гольф и дорогие индивидуальные путешествия по России, выяснил Ростуризм. А также выяснилось, что в среднем туристы из Китая оставляют в российских ювелирных магазинах 20 тысяч рублей за один поход», - комментирует она для НСН.
Аэропорты Москвы будут переполнены в преддверии Нового года
Самым загруженным периодом в столичных аэропортах перед Новым годом признаны дни с 20 декабря по 8 января.
Майя Ломидзе: «Действительно, в этот период московские аэропорты испытывают максимальную нагрузку, которую себе только можно представить в течение всего года. Поэтом мы рекомендует приезжать заблаговременно до рейса», - советует Майя Ломидзе в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.