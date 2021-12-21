Лидер Rock Privet и Нэил Шери о самом важном альбоме в своей жизни
Лидер групп Rock Privet и Нэил Шери Наиль Шариязданов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров
Клип белорусского музыканта Макса Коржа на трек "Афган" за первые сутки после размещения на YouTube набрал более миллиона просмотров. Ролик снял Азар Страто. Съемки проходили в июне этого года в Афганистане — городах Кабул и Панджшер.
Наиль Шариязданов : «Учитывая количество и возраст Коржа, такие цифры неудивительны. Всегда приятно наблюдать за тем, как Макс работает, развивается и вот уже который год гнет свою линию», - сказал музыкант.
Сеть перешла на мат после нового трека Бузовой
Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила в TikTok новогодний хит и получила шквал критики в свой адрес. На видео артистка танцует в пеньюаре. От увиденного пользователи Сети пришли в ужас. Кто-то не смог выразить свои эмоции без мата, кто-то сравнил Бузову со "снегурочкой под бокалом" и предположил, что клип снял комментатор Дмитрий Губерниев.
Наиль Шариязданов : «Черный пиар - тоже пиар, верно? Новый год до сих пор является самым семейным днем в нашей стране, поэтому к созданию творчества, связанного с этим праздником, всегда нужно подходить с праздничной серьезностью. Тем более, если ты постоянный гость «зомбоящика», - с иронией заметил артист.
«Человек-паук: нет пути домой» стал одним из самых кассовых фильмов в истории США
Фильм «Человек-паук: нет пути домой» заработал $260 млн за минувшие выходные в кинопрокате США. Кинолента показала второй результат по лучшему старту в прокате в американской истории. Кроме того, новый фильм о Человеке-пауке первым в эпоху пандемии собрал в США более $100 млн в стартовые выходные.
Наиль Шариязданов : «Я уже посмотрел этот фильм и поставлю ему твердую четверку! При том, что я большой поклонник «пауков». Если же говорить о цифрах, мне кажется, люди просто изголодались по таким фильмам как «Мстители». Но поскольку те уже в истории, «едим», так сказать, что есть. Но, безусловно, картина не обрела бы таких сборов, будь она серым фильмом ни о чем», - резюмировал собеседник НСН.
Группа Нэил Шери выпустила первый русскоязычный альбом
Нэил Шери, авторский проект лидера коллектива Rock Privet Наиля Шариязданова, представила альбом «8,2”». В пластинку вошло 11 треков, в том числе и представленные ранее песни «Песня о тебе», «День сурка» и «Это делаем мы».
Наиль Шариязданов : «Для меня это самая яркая новость, поскольку этот альбом стал самым крупным и важным релизом в моей жизни. Некоторые песни были написаны за несколько месяцев до запуска «Rock Privet», то есть почти пять лет назад. Мне также хотелось показать, что качество звучания «Rock Privet» - это только разогрев, а звучание "Нэил Шери" – моего авторского проекта – это начало интересного шоу. Слушайте наш альбом «8,2”» на всех цифровых площадках. Даешь рок!» - воскликнул музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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