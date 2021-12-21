Лидер Rock Privet и Нэил Шери о самом важном альбоме в своей жизни

Наиль Шариязданов : «Я уже посмотрел этот фильм и поставлю ему твердую четверку! При том, что я большой поклонник «пауков». Если же говорить о цифрах, мне кажется, люди просто изголодались по таким фильмам как «Мстители». Но поскольку те уже в истории, «едим», так сказать, что есть. Но, безусловно, картина не обрела бы таких сборов, будь она серым фильмом ни о чем», - резюмировал собеседник НСН.





