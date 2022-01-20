Лидер Гудтаймс знает, как пережить экстремальные холода

Артем Шаров: «После ошеломительного успеха оскароносных «Паразитов» и «Игры в кальмара» корейский кинематограф вырвался вперед и заработал себе огромную армию поклонников. Но надо признать, что корейские фильмы и сериалы сильно отличаются от голливудского производства, и все-таки это на любителя. Я еще не определился, нравится мне или нет. Посмотрел «Паразитов», сейчас - в процессе просмотра «Игры в кальмара», видимо, после этого решу, буду ли смотреть все новые проекты», - добавил музыкант.

