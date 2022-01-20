Лидер Гудтаймс знает, как пережить экстремальные холода
Лидер группы Гудтаймс Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Объявлена дата российской премьеры "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли
Подтверждена дата российской премьеры супергеройского боевика "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, он выйдет 3 марта, сообщает пресс-служба студии Warner Bros.
Артем Шаров: «Поклонников супергеройских боевиков огромное количество. Миллионная публика будет готова посмотреть этот фильм, сделать ему кассу, вывести в топы. Я, к сожалению, не отношусь к любителям данных кинофильмов. В кинотеатр, скорее всего, не пойду, послушаю отзывы своих друзей», - резюмировал артист.
Netflix выкупил 25 новых корейских сериалов
После успеха корейского сериала "Игра в кальмара" стриминговый сервис Netflix запланировал запуск еще 25 проектов этой страны. На производство сериалов онлайн-кинотеатр уже выделил 500 миллионов долларов.
Артем Шаров: «После ошеломительного успеха оскароносных «Паразитов» и «Игры в кальмара» корейский кинематограф вырвался вперед и заработал себе огромную армию поклонников. Но надо признать, что корейские фильмы и сериалы сильно отличаются от голливудского производства, и все-таки это на любителя. Я еще не определился, нравится мне или нет. Посмотрел «Паразитов», сейчас - в процессе просмотра «Игры в кальмара», видимо, после этого решу, буду ли смотреть все новые проекты», - добавил музыкант.
Якутские школьники выпустят IT-пуховик с обогревом
Резиденты якутского детского технопарка "Кванториум" разрабатывают инновационный пуховик, который поможет жителям республики не мерзнуть при экстремально низких температурах. Обогревающая конструкция пуховика состоит из жилета, где нагревательным элементом является нихромовая нить. В качестве источника питания используются литиевые батарейки или водородные топливные элементы.
Артем Шаров: «Предлагаю дополнить этот набор IT-шапкой, IT-подштанниками и IT-зимними ботинками. Такой дубак выдержать в одном теплом пуховике будет сложно. Ну, и сзади за собой тележку с батарейками таскать», - предложил он "Радиоточке НСН".
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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