Лидер «Гудтаймс» перечислил лучшие подарки на Новый год

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,5 миллиона россиян

Первым компонентом от COVID-19 в России вакцинированы 75,5 миллиона раз, обоими - 68,8 миллиона, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 

Артем Шаров: «Надеюсь, это статистика устраивает наше государство. Но хочется уже читать новости о том, что вся эта история с коронавирусом закончилась, что жизнь начинает течь в своем обычном и привычном русле. И вспоминать все это как страшный-страшный сон», - сказал музыкант.

2

В Новосибирской области ужесточат ограничения по COVID-19

Власти Новосибирской области вводят дополнительные меры противодействия коронавирусу – систему QR-кодов распространят на сферу услуг, в новогодние каникулы не будут работать детские центры, сообщает в понедельник правительство региона.

Артем Шаров: «Очень жаль, что эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области такая. Очень жаль, что дети останутся без развлечений на новогодние праздники. Будем, надеется, что все устаканится и жизнь начнет идти своим чередом», - отметил артист.

3

Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем

Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру"

Артем Шаров: «Ой, я, наверное, один из этой трети, потому что думал, что 31 декабря всегда выходной. Наверно, так думали все, кто не слышал о нововведении, они, наверное, и так работают вне зависимости от того, выходной это день или рабочий. Всем желаю все же посвятить 31 декабря подготовке к празднику. Работа работой, а отдыхать тоже нужно», - резюмировал он. 

4

Названы худшие корпоративные подарки на Новый год

Тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, уже исчерпала себя, поэтому в этом году не стоит дарить корпоративным партнерам маски, перчатки и антисептики, рассказали эксперты по этикету, отметив, что также не лучшим подарком станут галстуки и бабочки.

Артем Шаров: «Вообще, лучший подарок был, есть и будет - это книга! А на корпоративные истории можно подарить бутылку увеселительной жидкости, которая на этом же корпоративе и будет распита», - предложил собеседник НСН. 

5

Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Любимые новогодние фильмы россиян — «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома», говорится в опросе ВЦИОМ.

Артем Шаров: «Кстати, фильм «Ёлки», новая часть, кажется уже восьмая. Так вот его даже кинотеатры не взяли в прокат. Все-таки о чем-то они да думают», - сыронизировал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: официальная страница группы в "ВКонтакте"
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