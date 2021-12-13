Лидер «Гудтаймс» перечислил лучшие подарки на Новый год

Артем Шаров: «Ой, я, наверное, один из этой трети, потому что думал, что 31 декабря всегда выходной. Наверно, так думали все, кто не слышал о нововведении, они, наверное, и так работают вне зависимости от того, выходной это день или рабочий. Всем желаю все же посвятить 31 декабря подготовке к празднику. Работа работой, а отдыхать тоже нужно», - резюмировал он.

