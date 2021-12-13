Лидер «Гудтаймс» перечислил лучшие подарки на Новый год
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 75,5 миллиона россиян
Первым компонентом от COVID-19 в России вакцинированы 75,5 миллиона раз, обоими - 68,8 миллиона, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Артем Шаров: «Надеюсь, это статистика устраивает наше государство. Но хочется уже читать новости о том, что вся эта история с коронавирусом закончилась, что жизнь начинает течь в своем обычном и привычном русле. И вспоминать все это как страшный-страшный сон», - сказал музыкант.
В Новосибирской области ужесточат ограничения по COVID-19
Власти Новосибирской области вводят дополнительные меры противодействия коронавирусу – систему QR-кодов распространят на сферу услуг, в новогодние каникулы не будут работать детские центры, сообщает в понедельник правительство региона.
Артем Шаров: «Очень жаль, что эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области такая. Очень жаль, что дети останутся без развлечений на новогодние праздники. Будем, надеется, что все устаканится и жизнь начнет идти своим чередом», - отметил артист.
Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем
Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру"
Артем Шаров: «Ой, я, наверное, один из этой трети, потому что думал, что 31 декабря всегда выходной. Наверно, так думали все, кто не слышал о нововведении, они, наверное, и так работают вне зависимости от того, выходной это день или рабочий. Всем желаю все же посвятить 31 декабря подготовке к празднику. Работа работой, а отдыхать тоже нужно», - резюмировал он.
Названы худшие корпоративные подарки на Новый год
Тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, уже исчерпала себя, поэтому в этом году не стоит дарить корпоративным партнерам маски, перчатки и антисептики, рассказали эксперты по этикету, отметив, что также не лучшим подарком станут галстуки и бабочки.
Артем Шаров: «Вообще, лучший подарок был, есть и будет - это книга! А на корпоративные истории можно подарить бутылку увеселительной жидкости, которая на этом же корпоративе и будет распита», - предложил собеседник НСН.
Россияне назвали любимые новогодние фильмы
Любимые новогодние фильмы россиян — «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома», говорится в опросе ВЦИОМ.
Артем Шаров: «Кстати, фильм «Ёлки», новая часть, кажется уже восьмая. Так вот его даже кинотеатры не взяли в прокат. Все-таки о чем-то они да думают», - сыронизировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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