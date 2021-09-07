Лидер группы «Пилот»: Верните макароны в школы, нечего с ушей снимать будет
Илья Кнабенгоф специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Шри-Ланка готова принять российских туристов с прививками и без них
Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять российских туристов, причем, как с прививкой от COVID-19, так и без нее. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила председатель управления по развитию туризма республики Кимарли Фернандо.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Друзья мои, Шри-Ланка полна таких неожиданностей, что ковид для туристов, посещающих эту страну, это наименьшее бедствие, которое их там может ждать. Лично со мной происходило там следующее: на голову мне упала кобра, когда я ехал на мотоцикле по дороге. Во-вторых, мне в коленку ткнулись две рифовые акулы, которые попросили меня отойти в сторонку, я им мешал плыть дальше. Ядовитая медуза мне исполосовала всю грудь, и так далее, и так далее. Друзья мои, я уверен, что ковид на Шри-Ланке - это просто милая простуда», - предположил артист.
В российских школах запретили макароны, блины и колбасу
В черный список санитарных врачей попали также яичница-глазунья, заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре блюда.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Ну это же полный скучняк! Вы что, никогда не метали макароны с вилки на соседний стол? Вы никогда не надевали блины на голову товарищам? А если не есть колбасу, то тогда что? Как же мы без картона с соей-то обойдемся? Там же все наши советские витамины! Друзья мои, верните, пожалуйста, макароны – с ушей снимать нечего будет. Блины – это же блинная каска – традиция российских школ! И конечно же, верните колбасу!» - посетовал музыкант.
Никита Михалков обвинил сериалы в разрушении русской актерской школы
«Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой», — считает кинематографист.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Я согласен с великим режиссером и актером. Сериалы смотреть просто невозможно. К тому же очень бы хотелось, чтобы российские кинематографисты научились бы снимать кино без ментов, без бандитов, без перестрелок, без наркоты и без полуголых женщин», - посоветовал собеседник НСН.
Китайские власти запретили показывать по телевизору женоподобных артистов
Запрещено показывать тех артистов, которые красятся и не соответствуют традиционному для Китая представлению о том, каким должен быть мужчина.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Слава тебе, Господи! Хоть с Китая началось, хоть кто-то вразумительный оказался. Друзья мои, я честно думал, что Россия в этом вопросе будет впереди планеты всей, поскольку традиционные семейные ценности и нас были как-то глубоко укоренены. А тут видите, китайцы-то нас обскакали, и правильно», - резюмировал лидер коллектива.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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