Лидер группы «Пилот»: Верните макароны в школы, нечего с ушей снимать будет

Илья Кнабенгоф (Черт): «Друзья мои, Шри-Ланка полна таких неожиданностей, что ковид для туристов, посещающих эту страну, это наименьшее бедствие, которое их там может ждать. Лично со мной происходило там следующее: на голову мне упала кобра, когда я ехал на мотоцикле по дороге. Во-вторых, мне в коленку ткнулись две рифовые акулы, которые попросили меня отойти в сторонку, я им мешал плыть дальше. Ядовитая медуза мне исполосовала всю грудь, и так далее, и так далее. Друзья мои, я уверен, что ковид на Шри-Ланке - это просто милая простуда», - предположил артист.

