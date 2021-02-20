Лидер группы «Пилот» усомнился в пользе хеви-метала для здоровья
Илья Кнабенгоф специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников
Государственная Дума РФ ввела запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Соответствующие изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Полностью поддерживаю. Я сам отец, мало ли что у ребенка случилось: денег не хватило, потерял, что-то еще. Я бы очень не хотел, чтобы моего ребенка где-то посреди города высадили, еще и в мороз, и он бы не знал, где он находится, как попасть домой, добраться до школы. То есть по сути, это огромный риск для безопасности и здоровья детей. Поэтому я полностью поддерживаю, действительно, нужно иметь какие-то инструменты, чтобы связаться с родителями и возместить поездку, к примеру, надо продумать этот механизм. Но высаживать детей категорически нельзя, я согласен», – подчеркнул в беседе с НСН лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф.
Ученые назвали полезным для здоровья слушать хеви-метал
Музыка в жанре хеви-метал и поп-хиты 1980-х, 2000-х годов снижают кровяное давление, а также способствуют успокоению. К такому выводу пришли турецкие ученые.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Лично я хотел бы посоветовать турецким ученым понаблюдать, как советские металлисты прослушивали хеви-метал дома. Я прекрасно помню, как 25-30 лет назад, во времена моей юности мы сначала долго стояли в очереди в пивной ларек, а потом человек 15 забивалось в семиметровую комнату, и мы прослушивали очередной шедевр от наших западных коллег хеви-метала. И при этом все еще умудрялись в этой комнате мотать хаерами, прыгать, угорать и так далее. Сильно сомневаюсь, что это снижало нам давление и успокаивало. Думаю, то же самое происходит примерно и сейчас», – поделился он с НСН.
Более 40% россиян считают себя талантливыми
Согласно результатам опроса, почти каждый второй россиянин считает себя талантливым. Об этом пишет ВЦИОМ.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Считаю, что это действительно так. У нас потрясающие мастера с золотыми руками, к примеру, и их огромное количество, которые что только не творят у себя дома или в гараже, в этом я не раз убеждался. В деревне, где я когда-то жил, мужики пересобрали ВАЗ-2106, оставив половину деталей на газоне, сказав, что это не нужно, а какие-то детали поставили от трактора, закрыли капот и завели машину. Поэтому я убедился, что мужики в нашей стране могут все: из утюга сделать стратегический спутник. Я уверен, что у нас половина населения, как минимум, это очень талантливые люди», – подытожил в эфире НСН Илья Кнабенгоф.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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