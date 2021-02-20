Лидер группы «Пилот» усомнился в пользе хеви-метала для здоровья

Илья Кнабенгоф (Черт): «Считаю, что это действительно так. У нас потрясающие мастера с золотыми руками, к примеру, и их огромное количество, которые что только не творят у себя дома или в гараже, в этом я не раз убеждался. В деревне, где я когда-то жил, мужики пересобрали ВАЗ-2106, оставив половину деталей на газоне, сказав, что это не нужно, а какие-то детали поставили от трактора, закрыли капот и завели машину. Поэтому я убедился, что мужики в нашей стране могут все: из утюга сделать стратегический спутник. Я уверен, что у нас половина населения, как минимум, это очень талантливые люди», – подытожил в эфире НСН Илья Кнабенгоф.

