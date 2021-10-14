Лидер группы «Пилот» сравнил Beatles с «Ласковым маем»

Илья Кнабенгоф (Черт): «Это просто ошеломительная новость для Российской Федерации! Друзья мои! Сейчас миллионы автовладельцев всплеснули руками, накатили слезу на левый глаз, икнули и, стоя на коленях, аплодируют. Когда ты ездишь по нашим дорогам, каждые пять минуты ты думаешь, что сейчас ты похоронишь и автомобиль, и себя. И как у нас умеют на сырой снег с грязным асфальтом класть разметку свеженькую, чтобы удивить начальство. Эх, если бы мы могли выигрывать все иски за подобные аварии! Поздравляю жительницу Иркутской области, она выиграла в лотерею 1 на миллион! Молодец!» - поздравил музыкант.

