Лидер группы «Пилот» сравнил Beatles с «Ласковым маем»

Илья Кнабенгоф (Черт): «Я бы сказал, дорогой Пол, сэр! Критиковать коллег это вообще не комильфо. Все-таки мы все братья по оружию, джентльмены удачи, ром и попугаи у нас общие. И главное, действительно The Beatles была более попсовая группа, рассчитанная на более широкую публику. А The Rolling Stones в то время были экзотикой и аутентизмом. Это если бы сейчас группа «Ласковый май» раскритиковала группу The Exploited за то, что они играют в узком стиле музыки. Это смешно», - резюмировал рок-артист.