Лидер группы «Пилот» сравнил Beatles с «Ласковым маем»
Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в России есть проблема гендерного неравенства при трудоустройстве: при прочих равных работодатель, как правило, выбирает мужчин.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Это горе современного нашего мира, к сожалению, женщине приходиться работать, поэтому, конечно, нехорошо, что есть такое неравенство. Но я вас все-таки советую, дорогие дамы, найдите себе нормального принца, выйдете замуж. Я вам искренне желаю настоящего, надежного мужчину, чтобы вы никогда в жизни больше не захотели работать, и не работали. Потому что как гласит древнее знание: работающая жена – горе в семье», - сказал артист.
Женщина отсудила компенсацию за падение на скользком тротуаре
Жительница Иркутской области, получившая травму после падения на скользком асфальте, со второй попытки выиграла иск к управляющей компании и получила компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Это просто ошеломительная новость для Российской Федерации! Друзья мои! Сейчас миллионы автовладельцев всплеснули руками, накатили слезу на левый глаз, икнули и, стоя на коленях, аплодируют. Когда ты ездишь по нашим дорогам, каждые пять минуты ты думаешь, что сейчас ты похоронишь и автомобиль, и себя. И как у нас умеют на сырой снег с грязным асфальтом класть разметку свеженькую, чтобы удивить начальство. Эх, если бы мы могли выигрывать все иски за подобные аварии! Поздравляю жительницу Иркутской области, она выиграла в лотерею 1 на миллион! Молодец!» - поздравил музыкант.
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones
По мнению Маккартни, The Beatles работали "на более широком диапазоне музыкальных языков", по сравнению с их коллегами, в том числе с командой Мика Джаггера. Рокеры шли к славе и признанию примерно в одно время с четверкой из Ливерпуля — в 1960-е.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Я бы сказал, дорогой Пол, сэр! Критиковать коллег это вообще не комильфо. Все-таки мы все братья по оружию, джентльмены удачи, ром и попугаи у нас общие. И главное, действительно The Beatles была более попсовая группа, рассчитанная на более широкую публику. А The Rolling Stones в то время были экзотикой и аутентизмом. Это если бы сейчас группа «Ласковый май» раскритиковала группу The Exploited за то, что они играют в узком стиле музыки. Это смешно», - резюмировал рок-артист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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