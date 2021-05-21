Лидер группы «Пилот»: россиянки сами придумают, как использовать маткапитал

Илья Кнабенгоф (Черт): «Прекрасная идея, только что мы будем делать с теми власть имущими, которых зачастую ловят за пьяную езду на всей территории Российской Федерации? Кто у них отнимет оружие? Мне кажется, что этот закон будет издан исключительно для граждан России, которые не обладают ни властью, ни деньгами, ни какими-то серьезными связями. И в очередной раз, высокопоставленных лиц этот закон, к сожалению, не коснется»,– сказал он в эфире НСН.

