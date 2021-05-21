Лидер группы «Пилот»: россиянки сами придумают, как использовать маткапитал

Илья Кнабенгоф специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

В правительстве предложили новые способы тратить маткапитал

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. С соответствующей инициативой она обратилась к президенту Владимиру Путину. По ее словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения малыша. В настоящее время сделать это можно только спустя три года. Кроме того, Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.

Илья Кнабенгоф (Черт): «Я думаю, что, выдавая маткапитал, нужно смотреть на адекватность самой мамы. Если у нее все в порядке с головой, то она сама придумает, как и куда ей применить маткапитал, во благо будущих поколений нашего прекрасного народа», – прокомментировал Илья Кнабенгоф в интервью НСН.

2

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за оружием

Согласно проекту закона, гражданин не сможет приобрести оружие без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний, под которыми в документе понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользованию и владению оружием. Перечень таких медицинских противопоказаний определит правительство России. Лицензию не получат также граждане с судимостями и наказанные за пьяную езду.

Илья Кнабенгоф (Черт): «Прекрасная идея, только что мы будем делать с теми власть имущими, которых зачастую ловят за пьяную езду на всей территории Российской Федерации? Кто у них отнимет оружие? Мне кажется, что этот закон будет издан исключительно для граждан России, которые не обладают ни властью, ни деньгами, ни какими-то серьезными связями. И в очередной раз, высокопоставленных лиц этот закон, к сожалению, не коснется»,– сказал он в эфире НСН.

3

В России запретили звуковую рекламу на зданиях

Госдума приняла закон, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях, пишет «Российская газета». Запрет касается всех типов строений и сооружений, в том числе - жилых домов. Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий. По мнению депутатов, такая реклама не даёт горожанам нормально работать и отдыхать, а также увеличивает социальную напряжённость. 

Илья Кнабенгоф (Черт): «Наконец-то! Нужно еще запретить звонить различным фирмам, компаниям и тому подобным, которые постоянно отвлекают своей рекламой. Тогда стресс у народа станет еще меньше и матюгов тоже», – отметил он в эфире НСН.

4

Павел Дуров назвал владельцев iPhone рабами

На днях миллиардер Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором снова выказал недовольство политикой компании Apple, раскритиковал их гаджеты. На этот раз Дуров заявил о том, что, когда он пользуется iPhone, то ощущает себя в Средневековье. Также он отметил, что обладатели смартфонов от Apple — это «цифровые рабы». По его мнению, бизнес-модель компании построена на продаже давно устаревшего оборудования по завышенным ценам.

Илья Кнабенгоф (Черт): «Я солидарен с Павлом Дуровым в том, что когда я беру в руки iPhone, то чувствую себя 90-летней бабушкой, потому что ничего в этом не понимаю и пользуюсь простым телефоном. Однако, Павел, я считаю, что обзывать других только потому, что они более молоды интеллектом, чем мы с вами, не стоит», – подытожил в беседе с НСН Илья Кнабенгоф. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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