Лидер группы «Мураками» рассказала, как поддерживать себя в форме

Диляра Вагапова: «Эта тема для меня очень актуальна. В прошлом году пыталась отдать сына в детский сад, но он был категорически против. Мы приняли вместе решение, что ещё раненько, и побыли дома. Посмотрим, что ждет нас в этом году, но начинать мы точно будет по полдня», - рассказала собеседница НСН.

