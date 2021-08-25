Лидер группы «Мураками» рассказала, как поддерживать себя в форме

Лидер группы «Мураками» специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью арбуза

Чрезмерное употребление арбузов приводит к набору лишнего веса, сообщила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Диляра Вагапова: «Поэтому все прекрасные барышни, что завтракают, обедают и ужинают арбузами не ради удовольствия, а для сброса лишнего веса, учтите сей факт! Не поможет! Лучше придерживаемся обычного полезного питания, чтобы ваша порция помещалась в ладонь, как говорится, и приятного аппетита!» - посоветовала артистка. 

2

Школьники смогут бесплатно изучать языки программирования на спецкурсах

Ученики 8-11 классов школ с 2022 года смогут бесплатно изучать языки программирования на курсах продолжительностью два года, сообщила пресс-служба Минцифры России.

Диляра Вагапова: «Прекраснейшая новость! Наше новое поколение, так сказать молодежь, станет умнее и образованнее, а это не может не радовать! Тем более и бесплатно, то есть все зависит от вашего желания, господа!» - сказала она.

3

Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад

По его словам, взрослые не формируют у ребенка заранее интерес к детсаду, не обеспечивают ему четкий режим дня, не приучают к простой пище, а также пытаются сразу оставлять в детском учреждении на весь день.

Диляра Вагапова: «Эта тема для меня очень актуальна. В прошлом году пыталась отдать сына в детский сад, но он был категорически против. Мы приняли вместе решение, что ещё раненько, и побыли дома. Посмотрим, что ждет нас в этом году, но начинать мы точно будет по полдня», - рассказала собеседница НСН. 

4

У группы «Мураками» выходит новый альбом

10 сентября альбом «Среди акул» можно уже будет найти на всех просторах интернета и порадоваться прозрачному и приятному звучанию. 

Диляра Вагапова: «Несколько песен Вам уже знакомы: «Кепочка», «Ночь» - фит с группой LASCALA, которая, кстати, тоже будет на презентации нового альбома в клубе 1930 в Москве, это никак нельзя пропустить! Эй, Северная столица, о вас тоже не забыли! 19 сентября вечером во дворе клуба Union отожжем и вместе с вами! Классный альбом получился, я довольна», - анонсировала лидер группы. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Фотограф Евгений Рудницкий
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