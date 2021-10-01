Лидер группы «Мураками»: Осталось только найти $50 млн и смело «сигануть» в космос

Диляра Вагапова: «Вот об этом, мне кажется, мечтает каждый мальчишка. Да что там мальчишка, и девчонка тоже! Осталось только 50 миллионов найти и смело сигануть выше облаков! Может быть, когда-нибудь люди смогут перемещаться с планеты на планету, ведь раньше мы тоже только фантазировали о телефонах, телевизорах, видеозвонках, а теперь все в наших руках», - отметила артистка.

