Лидер группы «Мураками»: Осталось только найти $50 млн и смело «сигануть» в космос
Лидер группы «Мураками» специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Кассету с записью не вышедшей песни Леннона продали на аукционе
Кассету с записью не вышедшей песни и интервью журналистам всемирно известного британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе в Дании за 370 тысяч датских крон (более 58 тысяч долларов).
Диляра Вагапова: «Круто! Кто еще кроме меня хочет послушать эту песню? Интересно, кто-нибудь выложит в сеть эту неизданную запись? Как думаете, когда мир снова услышит голос Леннона?» - задалась вопросами вокалистка.
РЖД откажутся от приготовления блюд в вагонах-ресторанах и снизят стоимость питания
Компания РЖД приняла решение отказаться от приготовления блюд в вагонах-ресторанах, теперь готовые блюда будут только разогревать, что повлияет и на стоимость обедов.
Диляра Вагапова: «Вот что на стоимость повлияет – это прекрасно! Но, честно говоря, уже давно в РЖД лишь подогретое питание. В вагонах-ресторанах могут по-быстренькому приготовить салат, а что касается вторых блюд, то как мне всегда казалось, их готовят на станциях и нам подают горячими после микроволновки», - поделилась наблюдениями певица.
В Space Adventures рассказали, сколько стоит тур в космос
Стоимость туристического полета на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов США, рассказал журналистам глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.
Диляра Вагапова: «Вот об этом, мне кажется, мечтает каждый мальчишка. Да что там мальчишка, и девчонка тоже! Осталось только 50 миллионов найти и смело сигануть выше облаков! Может быть, когда-нибудь люди смогут перемещаться с планеты на планету, ведь раньше мы тоже только фантазировали о телефонах, телевизорах, видеозвонках, а теперь все в наших руках», - отметила артистка.
В вузах Канады будут изучать рэп
В канадском университете Райерсон разработали дисциплину, в рамках которой студенты изучат творчество рожденных в Торонто рэперов Дрейка и The Weeknd.
Диляра Вагапова: «И в наших ВУЗах потихонечку добрались и до рок-героев. Знаю, что в некоторых ВУЗах уже изучают и соприкасаются с историей живой музыки. Поэтому зайти на сайт группы «Мураками» и посмотреть, где пройдут наши ближайшие концерты. 7 ноября в Москве в баре «Люстра» мы представим акустическое звучание нашего нового альбома «Среди акул»», - пригласила лидер коллектива.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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