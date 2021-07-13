Лидер группы Lascala Аня Грин предложила британским ученым исследовать россиян
Лидер группы Lascala Аня Грин специально для НСН подготовила топ главных новостей уходящего дня, на ее взгляд.
Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече с главой оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото допустил оговорку, назвав японцев китайцами.
Группа LASCALA: «Все-таки президенту 67 лет, возможно, торопился или волновался, так как все мы живем не в самое простое время. Надеюсь, что после этого заявления в мире не начнется новая череда митингов на расовой почве», - сказала артистка.
В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.
Группа LASCALA: «Когда я училась в Англии, наша преподавательница по литературному английскому постоянно задерживалась в курилке. Но оправдывала себя последними исследованиями, которые провели, естественно британские ученые. По их мнению, самые креативные и трудоспособные сотрудники больших компаний - это заядлые курильщики. Теперь нужно попросить британских ученых провести исследование в нашей стране. Посмотрим, что они скажут», - добавила лидер коллектива.
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин Богомолов. Он отметил, что театр под эти цели выделил не менее 300 пригласительных.
Группа LASCALA: «Я считаю, что об этом нужно обязательно сообщить стоящим на солнцепеке в очереди людям. А то случится всесторонняя обида и очередной острый конфликт, который не сможет себя быстро исчерпать. Предупредите всех стоящих на жаре, пригласительных всего 300», - посоветовала она.
«Черная Вдова» — самый русский фильм из киновселенной Marvel
«Черную вдову» в прокате ждали уже хотя бы потому, что зрители действительно соскучились по Marvel на широком экране.
Группа LASCALA: «Наташа Романофф – моя любимая героиня вселенной Marvel. У нас с ней много общего: красные волосы, черные обтягивающие костюмчики, железная хватка и большое сердце. Я буду смотреть этот фильм с удовольствием», - заключила собеседница НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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