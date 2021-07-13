Лидер группы Lascala Аня Грин предложила британским ученым исследовать россиян

Лидер группы Lascala Аня Грин специально для НСН подготовила топ главных новостей уходящего дня, на ее взгляд. 

1

Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече с главой оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото допустил оговорку, назвав японцев китайцами. 

Группа LASCALA: «Все-таки президенту 67 лет, возможно, торопился или волновался, так как все мы живем не в самое простое время. Надеюсь, что после этого заявления в мире не начнется новая череда митингов на расовой почве», - сказала артистка. 

2

В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам

Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. 

Группа LASCALA: «Когда я училась в Англии, наша преподавательница по литературному английскому постоянно задерживалась в курилке. Но оправдывала себя последними исследованиями, которые провели, естественно британские ученые. По их мнению, самые креативные и трудоспособные сотрудники больших компаний - это заядлые курильщики. Теперь нужно попросить британских ученых провести исследование в нашей стране. Посмотрим, что они скажут», - добавила лидер коллектива. 

3

Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе

Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин Богомолов. Он отметил, что театр под эти цели выделил не менее 300 пригласительных.

Группа LASCALA: «Я считаю, что об этом нужно обязательно сообщить стоящим на солнцепеке в очереди людям. А то случится всесторонняя обида и очередной острый конфликт, который не сможет себя быстро исчерпать. Предупредите всех стоящих на жаре, пригласительных всего 300», - посоветовала она. 

4

«Черная Вдова» — самый русский фильм из киновселенной Marvel

«Черную вдову» в прокате ждали уже хотя бы потому, что зрители действительно соскучились по Marvel на широком экране.

Группа LASCALA: «Наташа Романофф – моя любимая героиня вселенной Marvel. У нас с ней много общего: красные волосы, черные обтягивающие костюмчики, железная хватка и большое сердце. Я буду смотреть этот фильм с удовольствием», - заключила собеседница НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба Группы LASCALA
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