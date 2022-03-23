Лидер группы «Йорш» пригласил поклонников Пугачевой на панк-концерт

Дмитрий Соколов: «Лично я помню компанию Metro-Goldwyn-Mayer по прекрасному льву, который появлялся в заставке перед началом каждого выпуска этой самой компании. А в целом новость звучит на богатом языке. Лично меня беспокоит то, что поездка на метро в Москве уже стоит 61 рубль. И теперь после поездки на метро мне не хватает денег на мой любимый красный «Доширак» и газированную водичку», - пошутил музыкант.

