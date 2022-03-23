Лидер группы «Йорш» пригласил поклонников Пугачевой на панк-концерт
Лидер группы Йорш Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Компания Amazon закрыла сделку по приобретению американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиарда долларов.
Дмитрий Соколов: «Лично я помню компанию Metro-Goldwyn-Mayer по прекрасному льву, который появлялся в заставке перед началом каждого выпуска этой самой компании. А в целом новость звучит на богатом языке. Лично меня беспокоит то, что поездка на метро в Москве уже стоит 61 рубль. И теперь после поездки на метро мне не хватает денег на мой любимый красный «Доширак» и газированную водичку», - пошутил музыкант.
Киносети заморозят цены на билеты в кино
Кинотеатры решили сохранить докризисные цены на кинобилеты, а также на продукцию кинобаров.
Дмитрий Соколов: «Это прекрасная новость! Теперь при просмотре фильма «Брат 2» я могу подойти в кинобар и сказать: “Мальчик, водочки нам принеси”», - процитировал фильм Балабанова артист.
Концерт-посвящение Алле Пугачевой отменен
Отменен концерт-посвящение «Наша Алла», назначенный в Crocus City Hall на 17 апреля 2022 года. На мероприятии артисты «Гоголь-центра» должны были исполнить ко дню рождения Аллы Пугачевой, который она отпразднует 15 апреля, известные и неизвестные песни из ее репертуара 70-80-х годов в новых интерпретациях.
Дмитрий Соколов: «Я прошу фанатов Аллы Борисовны не расстраиваться. И в качестве компенсации приглашаю их на концерт моей группы «Йорш», который пройдет 8 апреле в Петербурге и 15 апреля в Москве», - пригласил музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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