Лидер группы «Йорш» сравнил Nirvana с Бэтменом

3

Когда в августе прошлого года в Сети появился первый трейлер предстоящего боевика, он сопровождался оркестровой версией песни Nirvana "Something In The Way". Оказалось, что выбор этого трека был неслучайным. По словам режиссера, эта мелодия стала ключом к формированию образа Брюса Уэйна (он же Бэтмен) в исполнении Паттинсона.