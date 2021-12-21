Лидер группы «Йорш» сравнил Nirvana с Бэтменом

Дмитрий Соколов : «Пользуясь случаем, хочу анонсировать выход совместной песни группы ЙОРШ и коллектива Ногу Свело, которая появится на всех цифровых площадках 24 декабря, то есть уже в эту пятницу. Заходите к нам в гости на наши официальные страницы в социальных сетях и оставляйте своё мнение», - анонсировал он.

Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе в Брюсселе (Бельгия) за 3500 евро, что намного превысило изначальную стоимость, установленную экспертами. Эстимейт молитвенника в кожаном переплете размером пять на пять миллиметров (что меньше заточенного конца карандаша) составлял от тысячи до полутора тысяч евро.

Дмитрий Соколов : «Судя по всему, новый Бэтмен будет жить в Сиетле, носить лонгслив в полоску, длинные светлые волосы и пахнуть подростковым дезодорантом. Образ женщины кошки было бы неплохо взять с Кортни Лав, Робин был бы Дейвом Гролом, а Альфред Криссом Новоселичем. Отличная метафора того, что рок-музыканты - настоящие супергерои своего времени», - предположил собеседник НСН.

Когда в августе прошлого года в Сети появился первый трейлер предстоящего боевика, он сопровождался оркестровой версией песни Nirvana "Something In The Way". Оказалось, что выбор этого трека был неслучайным. По словам режиссера, эта мелодия стала ключом к формированию образа Брюса Уэйна (он же Бэтмен) в исполнении Паттинсона.

Дмитрий Соколов : «Где-то я это уже слышал. Пора-пора-порадуемся на своём веку, философский камень счастливому клинку, пока-пока-покачивая палочкой волшебной, судьбе не раз шепнём «авада боку», «кедавра боку»», - сыронизировал артист.

Дмитрий Соколов : «Профессиональные инвесторы уже заключают фьючерсные сделки на следующий год. В числе лидеров спроса акции на салат оливье, окрошку, а так же традиционное «заливное». Прогноз ведущих аналитиков предвещает стабильный рост и доход, сравнимый с «гречневым» хайпом предыдущих годов», - пошутил музыкант.

Ингредиенты для традиционного российского новогоднего салата «Сельдь под шубой» за год подорожали на 16%, в среднем угощение обойдется в 453 рублей в расчете на пять порций.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.