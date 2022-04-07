Лидер группы «Йорш» рассказал, как использовать старые автопокрышки

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«Обязательно нужно иметь тонометр начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать, оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения. Если у человека в молодом возрасте, например в 25 лет, отмечается повышение артериального давления и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления», — рассказала главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.



