Лидер группы «Йорш» рассказал, как использовать старые автопокрышки
Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Тонометр обязательно должен быть в домашней аптечке у людей с 35-летнего возраста, сказал врач
«Обязательно нужно иметь тонометр начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать, оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения. Если у человека в молодом возрасте, например в 25 лет, отмечается повышение артериального давления и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления», — рассказала главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.
Дмитрий Соколов: «Прекрасная новость! Лично я считаю, что тонометр, градусник, лекарства от стрессов, валерьянка, валокордин обязательно должны присутствовать на мерче на всех панк-концертах. Посетители панк-концертов уже достигли 35-летнего возраста, а в слэме бывает жарко и жестковато. И без поддержки, конечно, никак», - пошутил музыкант.
Россияне бросились скупать шины и покрышки
Российские автолюбители за две первые недели марта этого года купили шины и покрышки на сумму в 8,5 миллиарда рублей, их траты на эту продукцию по сравнению аналогичным периодом в феврале выросли на 293%
Дмитрий Соколов: «Все логично: начинается сезон дач и поливок. А покрышки в первую очередь нужны для того, чтобы делать красивых гусиков в огороде», - предположил артист.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле
Вакансия врача стоматолога-ортопеда, которому в одной из московских клиник готовы платить 500 тысяч рублей в месяц, оказалась самой дорогой в апрельской подборке сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob
Дмитрий Соколов: «Я всегда знал, что стоматологи получают хорошие деньги. Но для меня остается загадкой, кто же такой стоматолог-ортопед. Он помогает делать прикус кошкам, когда они кусают тебя за ногу? Любопытная вакансия, видимо, у кого-то есть ноги с зубами и руки с зубами. В любом случае, полмиллиона это круто», - резюмировал собеседник.
Группа «Йорш» представила «Летова»
Коллектив выпустил новый трек с названием «Летова». Он рассказывает о преданной поклоннице группы «Гражданская оборона», которой удалось попасть в гримерку к артисту.
Дмитрий Соколов: «Друзья, хотел бы вас пригласить на концерты моей группы «Йорш» 8 апреля в питерский клуб «Мот» и 15 апреля в московский «Урбан». Будет большая программа, много гостей, весело, жарко и хорошо», - пригласил музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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