Лидер группы «Йорш»: люди в масках сопровождают Моргенштерна по жизни
Лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предупредили о риске исчерпания запасов золота
России грозит недостаток запасов золота через 10-20 лет, золотодобывающим предприятиям необходимо увеличивать инвестиции в геологоразведку. Об этом заявил генеральный директор крупнейшей в стране золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.
Дмитрий Соколов: «Это, конечно, все очень печально. Но мне кажется, что у большинства населения нашей страны исчерпываются запасы денежных средств на закупку банальных продуктов и средств существования. И я думаю, что об этом стоило бы подумать уже сейчас, а не в перспективе 10-20 лет», - отметил музыкант.
«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье после проверки ФАС
Сети сообщили об уменьшении стоимости хлеба, пшеничной муки, курицы и свинины в муниципалитетах, в которых компании занимают доминирующее положение. Стоимость этих категорий продуктов не превышает цены, установленные в тех городских округах, в которых доминирующее положение «Пятерочки» и «Магнита» отсутствует.
Дмитрий Соколов: «Я надеюсь, что как минимум хлеб, пшеничную муку, курицу и, может быть, даже иногда свинину, мы сможем себе позволить хотя бы на новогодний стол», - поделился мнением артист.
Эксперт объяснил, когда могут наказать за курение на балконе
Если сосед курит на своем балконе или лоджии, наказать его не получится. Но в случае нарушения правил пожарной безопасности он рискует получить штраф от 2000 до 3000 рублей.
Дмитрий Соколов: «Должен сказать, что закон составлен так, что опять ничего непонятно. Можно ли курить на своем балконе, нельзя ли курить на своем балконе, должен ли стоять там противогаз или огнетушитель также особо не уточняется. Да и кто это будет проверять?» - задался вопросом участник панк-коллектива.
Моргенштерна предупредили о грядущем визите «людей в масках»
Российский рэпер Моргенштерн рассказал, что «пташки напели» ему о грядущем визите «людей в масках и без». Пост на эту появился в его инстасторис. Музыкант не раскрыл имена людей, которые предупредили его о приходе силовиков, однако заявил, что готов к этой встрече.
Дмитрий Соколов: «Зная и следя за творчеством Моргенштерна, можно сказать, что люди в масках и без них могут оказаться кем угодно. В том числе, и веселыми, дружелюбными людьми в маскарадных масках, которые поздравят его с прошедшей недавно свадьбой. Хотя может быть и не так», - предположил собеседник НСН.
Группа «Йорш» готовится представить свой новый альбом
Пластинка будет акустической и выйдет уже 8 октября.
Дмитрий Соколов: «Называется эта работа «Подъездам, крышам и дворам». Новый релиз будет доступен уже в эту пятницу, 8 октября, послушать его можно будет на всех цифровых площадках ,в том числе, и в нашей официальной группе «ВКонтакте»», - анонсировал выход альбома лидер группы.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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