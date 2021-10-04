Лидер группы «Йорш»: люди в масках сопровождают Моргенштерна по жизни

Дмитрий Соколов: «Зная и следя за творчеством Моргенштерна, можно сказать, что люди в масках и без них могут оказаться кем угодно. В том числе, и веселыми, дружелюбными людьми в маскарадных масках, которые поздравят его с прошедшей недавно свадьбой. Хотя может быть и не так», - предположил собеседник НСН.

