Лидер группы «Йорш»: Мы ждем возвращения больших концертов
Лидер группы Йорш Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости
Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.
Дмитрий Соколов: «Еще бы! Ведь москвичи больше всех любят тусоваться, слушать громкую музыку, у нас огромное количество ночных клубов. Метальчик мы любим включить на полную громкость. Но в целом, я думаю, что начинает развиваться нейросенсорная слепота от просмотра телевизора, новостей и прекрасных передач по "Первому каналу"», - пошутил музыкант.
В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ
"Ленинградская область отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят", - говорится в сообщении.
Дмитрий Соколов: «Такая тенденция сейчас отмечается по всей стране. Мы ждем с нетерпением возвращения больших концертов, громких фестивалей и встречи с нашими дорогими слушателями», - выразил надежду он.
Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту из-за «ложных обвинений» в насилии
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту, актрису Эван Рэйчел Вуд из-за ее обвинений в насилии над ней. Мэнсон утверждает, что Вуд лгала, когда заявляла, что он, с которым она состояла ранее в отношениях, жестоко с ней обращался. В иске отмечается, что эти ложные заявления «сорвали успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру» исполнителя.
Дмитрий Соколов: «Конечно же, нам известно, что Мэрилин Мэнсон добрейшей души человек, переводит бабушек через дорогу, прибивает скворечники, сажает цветочки и деревья, а после этого приходит домой, выпивает какао с зефирками и ложится спать в обнимку с плюшевым мишкой», - сыронизировал артист.
В WhatsApp появится новая функция
Так, пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения.
Дмитрий Соколов: «Прекрасная новость! Я думаю, что одной из главных реакций будет: «Ничего себе!» в свете последних событий и новостей. Ждем появления прекрасной функции», - отметил собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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