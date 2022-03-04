Лидер группы «Йорш»: Мы ждем возвращения больших концертов

Лидер группы Йорш Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 


1

Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости

Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.

Дмитрий Соколов: «Еще бы! Ведь москвичи больше всех любят тусоваться, слушать громкую музыку, у нас огромное количество ночных клубов. Метальчик мы любим включить на полную громкость. Но в целом, я думаю, что начинает развиваться нейросенсорная слепота от просмотра телевизора, новостей и прекрасных передач по "Первому каналу"», - пошутил музыкант. 

2

В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ

"Ленинградская область отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят", - говорится в сообщении.

Дмитрий Соколов: «Такая тенденция сейчас отмечается по всей стране. Мы ждем с нетерпением возвращения больших концертов, громких фестивалей и встречи с нашими дорогими слушателями», - выразил надежду он.


3

Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту из-за «ложных обвинений» в насилии

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту, актрису Эван Рэйчел Вуд из-за ее обвинений в насилии над ней. Мэнсон утверждает, что Вуд лгала, когда заявляла, что он, с которым она состояла ранее в отношениях, жестоко с ней обращался. В иске отмечается, что эти ложные заявления «сорвали успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру» исполнителя.

Дмитрий Соколов: «Конечно же, нам известно, что Мэрилин Мэнсон добрейшей души человек, переводит бабушек через дорогу, прибивает скворечники, сажает цветочки и деревья, а после этого приходит домой, выпивает какао с зефирками и ложится спать в обнимку с плюшевым мишкой», - сыронизировал артист.

4

В WhatsApp появится новая функция

Так, пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения.

Дмитрий Соколов: «Прекрасная новость! Я думаю, что одной из главных реакций будет: «Ничего себе!» в свете последних событий и новостей. Ждем появления прекрасной функции», - отметил собеседник.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба группы ЙОРШ
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