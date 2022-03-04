Лидер группы «Йорш»: Мы ждем возвращения больших концертов

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Американский музыкант Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту, актрису Эван Рэйчел Вуд из-за ее обвинений в насилии над ней. Мэнсон утверждает, что Вуд лгала, когда заявляла, что он, с которым она состояла ранее в отношениях, жестоко с ней обращался. В иске отмечается, что эти ложные заявления «сорвали успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру» исполнителя.

