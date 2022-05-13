Лидер группы «Гудтаймс» посоветовал ФАС проверить цены во всех магазинах

Лидер группы Гудтаймс Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

ФАС проверит цены на яйца в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на основании полученного от "Росптицесоюза" письма проверит ценообразование на яйца в магазинах. В письмо говорилось, что в апреле, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у ряда компаний опустились до уровня себестоимости (около 40-45 рублей за десять штук) - при этом стоимость продукции на полках не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%.

Артем Шаров: «Я считаю, правильно. Пусть антимонопольные службы проверяют вообще цены на все продукты, чтобы недобросовестные собственники магазинов не наживались на бедных людях в такое непростое время», - сказал артист.

2

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова

Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом.

Артем Шаров: «ДТП со смертельным исходом - это страшная вещь, за которую в любом случае нужно нести ответственность, раз ты виноват. Поэтому, думаю, придётся понести наказание в полной мере», - отметил музыкант.

3

Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии

Как уточняют СМИ, у находившейся на 39-й неделе беременности Джойс Фигейро начались схватки 7 мая, когда группа выступала в городе Куритиба. Ребенок появился на свет под хит Enter Sandman. Малыша назвали Луан.

Артем Шаров: «Насколько я знаю подробности этой истории, женщина купила билеты ещё 3 года назад, когда беременность даже не планировала. Но концерты переносились из-за пандемии. И вот это случилось. Забавная история. Думаю, ребёнок всю жизнь будет фанатом Metallica, а участники группы сделают для него какой-нибудь золотой билет, который позволит ходить бесплатно на все их концерты», - предположил собеседник.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: официальная страница группы в "ВКонтакте"
ТЕГИ:Авторские НовостиМихаил ЕфремовЦены На ПродуктыФАС
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