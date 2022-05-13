Лидер группы «Гудтаймс» посоветовал ФАС проверить цены во всех магазинах
Лидер группы Гудтаймс Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
ФАС проверит цены на яйца в магазинах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на основании полученного от "Росптицесоюза" письма проверит ценообразование на яйца в магазинах. В письмо говорилось, что в апреле, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у ряда компаний опустились до уровня себестоимости (около 40-45 рублей за десять штук) - при этом стоимость продукции на полках не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%.
Артем Шаров: «Я считаю, правильно. Пусть антимонопольные службы проверяют вообще цены на все продукты, чтобы недобросовестные собственники магазинов не наживались на бедных людях в такое непростое время», - сказал артист.
Верховный суд отклонил кассационную жалобу Ефремова
Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом.
Артем Шаров: «ДТП со смертельным исходом - это страшная вещь, за которую в любом случае нужно нести ответственность, раз ты виноват. Поэтому, думаю, придётся понести наказание в полной мере», - отметил музыкант.
Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии
Как уточняют СМИ, у находившейся на 39-й неделе беременности Джойс Фигейро начались схватки 7 мая, когда группа выступала в городе Куритиба. Ребенок появился на свет под хит Enter Sandman. Малыша назвали Луан.
Артем Шаров: «Насколько я знаю подробности этой истории, женщина купила билеты ещё 3 года назад, когда беременность даже не планировала. Но концерты переносились из-за пандемии. И вот это случилось. Забавная история. Думаю, ребёнок всю жизнь будет фанатом Metallica, а участники группы сделают для него какой-нибудь золотой билет, который позволит ходить бесплатно на все их концерты», - предположил собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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