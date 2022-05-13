Лидер группы «Гудтаймс» посоветовал ФАС проверить цены во всех магазинах

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на основании полученного от "Росптицесоюза" письма проверит ценообразование на яйца в магазинах. В письмо говорилось, что в апреле, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у ряда компаний опустились до уровня себестоимости (около 40-45 рублей за десять штук) - при этом стоимость продукции на полках не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%.

