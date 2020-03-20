Лидер группы «Crossroadz» поддержал метод Лукашенко в «лечении» коронавируса

Сергей Воронов: «Я бы еще добавил еще один закон, который бы касался уничтожения памятников архитектуры и истории. На наших с вами глазах в одной только Москве уничтожены уникальные постройки. Например, доходные дома на Варварке, дом Прошиных на 1-й Тверской-Ямской улице, дом купца Привалова на Садовнической, и совсем недавно дом-усадьба Римских-Корсаковых на Стуженке. Как и многие другие здания, которые были украшением нашего города, так что здесь есть над чем задуматься нашим властям», – делится музыкант своим мнением со слушателями НСН.

