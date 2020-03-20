Лидер группы «Crossroadz» поддержал метод Лукашенко в «лечении» коронавируса
Лидер группы «Crossroadz» Сергей Воронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Бороться с недоливом на АЗС будут по-новому
Власти с 2021 года начнут бороться с недоливом на АЗС с помощью «тайных покупателей».
Сергей Воронов: «Согласен. Но, во-первых, что-то поздновато уже. Огромное количество явных покупателей пострадало и от недолива, и от разведенного бензина. Во-вторых, как известно, некоторые представители власти имеют прямое отношение к нефтяному бизнесу, поэтому посмотрим, как все это будет происходить на деле», – отмечает Сергей Воронов в беседе с НСН.
За порчу памятников защитникам Отечества грозит срок
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение памятников защитникам Отечества. За порчу мемориалов нарушителю грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до трех миллионов рублей.
Сергей Воронов: «Я бы еще добавил еще один закон, который бы касался уничтожения памятников архитектуры и истории. На наших с вами глазах в одной только Москве уничтожены уникальные постройки. Например, доходные дома на Варварке, дом Прошиных на 1-й Тверской-Ямской улице, дом купца Привалова на Садовнической, и совсем недавно дом-усадьба Римских-Корсаковых на Стуженке. Как и многие другие здания, которые были украшением нашего города, так что здесь есть над чем задуматься нашим властям», – делится музыкант своим мнением со слушателями НСН.
Россияне мечтают о высокой зарплате и хорошем коллективе
Аналитики составили рейтинг главных критериев работы мечты. В приоритете россиян оказались высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив. Чуть больше половины респондентов отметили удобное расположение офиса и близость места работы к дому.
Сергей Воронов: «Все логично. Только, к сожалению, все эти критерии сейчас не сильно актуальны, поскольку в связи со всеобщей паникой из-за вируса наиболее популярной стала работа из дома», – говорит он НСН.
Лукашенко предложил лечить коронавирус водкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал ходить в сауну, мыть руки водкой, а также пить ее в целях борьбы с коронавирусом.
Сергей Воронов: «В общем и целом поддержку белорусского президента. Только, что касается сауны, она не всем полезна. Правда это же относится и к водке. Так что будьте аккуратны», – комментирует он для НСН.
Слоны в Китае выпили все вино
Пока все на карантине, в Китае слоны забрели в деревню и выпили все вино. Инцидент произошел в китайской провинции Юнань.
Сергей Воронов: «Тут опять же все зависит от дозы и от переносимости вина слонами. Интересно, что было потом», - подытоживает в интервью НСН Сергей Воронов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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