Лидер группы Animal ДжаZ назвал хайпом иск к Nirvana

Александр Красовицкий: «Оу! Это же новость недели действительно! У нас вышел новый клип с украинской группой OFLIYAN. Главной в этой группе является Катя Офилиян – вокалистка. Я считаю, что это один из лучших голосов из современных молодых. У нас с ней давняя история любви и дружбы, мы взаимно внимательно относимся к творчеству друг друга. В этот раз с ее стороны поступило предложение, мы быстро согласились. Часть клипа с ее стороны была снята в Киеве, а с нашей стороны мы сняли в питерских подворотнях, чтобы немножко добавить контрапункт к ее киевским микрорайонам. В итоге, получилась песня мужская и женская одновременно. В ней и феминистический посыл есть и мускульный посыл, и все, как мне кажется, получилось довольно органично», - рассказал о работе собеседник НСН.

