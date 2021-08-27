Лидер группы Animal ДжаZ назвал хайпом иск к Nirvana
Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Росстат назвал регионы с наибольшим оттоком населения
Внутренняя миграция в России по итогам прошлого года оказалась на минимальном уровне за последние девять лет, наибольший отток населения зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области.
Александр Красовицкий: «Даже не будучи Росстатом, я могу дополнить эту новость своим, мне кажется, очень верным предположением, что наибольший приток населения зафиксирован в Московской области и в Краснодарском крае», - поделился артист.
Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
Около половины жителей России предпочитают отечественные фильмы, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования.
Александр Красовицкий: «У меня эта новость вызывает спорные чувства. С одной стороны, я хотел бы, чтобы это было правдой, с другой стороны, мой личный опыт показывает, что как только я иду в кинотеатр на российский фильм, обязательно полупустой зал. Не знаю, почему так получается, может быть, потому что я на непопулярные картины хожу», - предположил музыкант.
Повзрослевший ребенок с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд
Мужчина требует моральной компенсации за изображение его половых органов. По его словам, из-за этого он испытывал стресс на протяжении всей жизни и даже обращался за помощью к врачам.
Александр Красовицкий: «Надо сказать, парень фигакнул не хило. Почти все знаю, что этот парень всю свою жизнь построил на этой обложке. Неоднократно пытался ее воспроизводить. Однажды даже сфотографировался ровно в том же виде, в котором он на обложке, уже во взрослом возрасте. Мне кажется, мальчик пытается хайпануть дополнительно и пополнить свой, видимо, истощившийся бюджет», - резюмировал лидер коллектива.
Animal ДжаZ представили новый клип
Трек, на который группа представила видео, называется «Город».
Александр Красовицкий: «Оу! Это же новость недели действительно! У нас вышел новый клип с украинской группой OFLIYAN. Главной в этой группе является Катя Офилиян – вокалистка. Я считаю, что это один из лучших голосов из современных молодых. У нас с ней давняя история любви и дружбы, мы взаимно внимательно относимся к творчеству друг друга. В этот раз с ее стороны поступило предложение, мы быстро согласились. Часть клипа с ее стороны была снята в Киеве, а с нашей стороны мы сняли в питерских подворотнях, чтобы немножко добавить контрапункт к ее киевским микрорайонам. В итоге, получилась песня мужская и женская одновременно. В ней и феминистический посыл есть и мускульный посыл, и все, как мне кажется, получилось довольно органично», - рассказал о работе собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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