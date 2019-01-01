Легостаев: Всем нам нужно было присоединиться к пикету Зверева

Илья Легостаев : «Я из тех малочисленных людей, которых совершенно не впечатляет подобная статистика. Просто потому, что я не видел ни одной серии этого супер-сериала»,- признался журналист и музыкальный критик НСН .

Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями «Игры престолов». В Роскомнадзоре отметили, что меры принимаются, в том числе «к еще не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам».

Илья Легостаев : «Все это означает только одно: широкомасштабное наступление на все то, что сегодня в моде», - заметил он в беседе с НСН .

В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде: в бигуди, пижамах, в мешковатой одеже, в чрезмерно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.

Илья Легостаев : «На мой взгляд любители смайликов отлично подчеркнули настроение этого сезона: всем нам и грустно и смешно», - констатировал он в разговоре с НСН .

Илья Легостаев : «Ну что ж, отличное дополнение к тому, что школьники уже знают и слушают. А именно, к песням Pharao, Фейса и ЛСП»,- отметил он, общаясь с НСН .

Россияне рассказали, песни каких исполнителей они включили бы в программу школьных уроков музыки. В число таковых вошли произведения Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и Владимира Высоцкого, а также Мациуева, Басты, Полины Гагариной, Оксимирона, Монеточки и Noize MC.

Илья Легостаев : «Скажу больше: в данный момент Мадонна репетирует концертную программу для нового тура, который начнется в сентябре. По слухам, певица отвергает любые так называемые «ванильные» танцы, требуя от хореографов самой жесткой постановки», - рассказал он НСН .

Американская певица Мадонна впервые после четырехлетнего перерыва выпустила музыкальный клип. Это видео на песню Medellín, которая была записана совместно с 25-летним колумбийским музыкантом Малумом.

Илья Легостаев : «Это тот самый случай, когда я лично жалею, что этот пикет был одиночным. По-моему, всем нам следовало присоединиться!», - отметил он, давая комментарий НСН .

Илья Легостаев : «Думаю, скоро самым популярным запросом в интернет-поисковиках будет «Как спрятать хамон и пармезан при въезде в Россию», - спрогнозировал журналист в беседе с НСН .

Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввоз из‑за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали авторов инициативы.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.