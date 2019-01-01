Легостаев: Всем нам нужно было присоединиться к пикету Зверева
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Россию могут запретить ввозить хамон и пармезан
Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввоз из‑за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали авторов инициативы.
Илья Легостаев: «Думаю, скоро самым популярным запросом в интернет-поисковиках будет «Как спрятать хамон и пармезан при въезде в Россию», - спрогнозировал журналист в беседе с НСН.
Зверева будут судить из-за пикета в защиту Байкала
Известный стилист Сергей Зверев получил предписание явиться в суд 13 мая 2019-го из-за административного правонарушения. «Король гламура» устроил одиночный пикет в защиту Байкала.
Илья Легостаев: «Это тот самый случай, когда я лично жалею, что этот пикет был одиночным. По-моему, всем нам следовало присоединиться!», - отметил он, давая комментарий НСН.
Мадонна впервые после четырехлетнего перерыва выпустила клип
Американская певица Мадонна впервые после четырехлетнего перерыва выпустила музыкальный клип. Это видео на песню Medellín, которая была записана совместно с 25-летним колумбийским музыкантом Малумом.
Илья Легостаев: «Скажу больше: в данный момент Мадонна репетирует концертную программу для нового тура, который начнется в сентябре. По слухам, певица отвергает любые так называемые «ванильные» танцы, требуя от хореографов самой жесткой постановки», - рассказал он НСН.
Россияне выступили за изучение в школах песен Высоцкого и Монеточки
Россияне рассказали, песни каких исполнителей они включили бы в программу школьных уроков музыки. В число таковых вошли произведения Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и Владимира Высоцкого, а также Мациуева, Басты, Полины Гагариной, Оксимирона, Монеточки и Noize MC.
Илья Легостаев: «Ну что ж, отличное дополнение к тому, что школьники уже знают и слушают. А именно, к песням Pharao, Фейса и ЛСП»,- отметил он, общаясь с НСН.
Названы самые популярные смайлики у россиян
Названы самые популярные смайлики у россиян. Самыми популярными стали три иконки. Главный — оранжевый огонек. На втором месте — красное сердце. И замыкает тройку смайлик, плачущий от смеха.
Илья Легостаев: «На мой взгляд любители смайликов отлично подчеркнули настроение этого сезона: всем нам и грустно и смешно», - констатировал он в разговоре с НСН.
В американских школах вводят дресс-код для родителей
В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде: в бигуди, пижамах, в мешковатой одеже, в чрезмерно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.
Илья Легостаев: «Все это означает только одно: широкомасштабное наступление на все то, что сегодня в моде», - заметил он в беседе с НСН.
Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями «Игры престолов»
Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями «Игры престолов». В Роскомнадзоре отметили, что меры принимаются, в том числе «к еще не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам».
Илья Легостаев: «Я из тех малочисленных людей, которых совершенно не впечатляет подобная статистика. Просто потому, что я не видел ни одной серии этого супер-сериала»,- признался журналист и музыкальный критик НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.