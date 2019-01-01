Авторские новости

Легостаев: Всем нам нужно было присоединиться к пикету Зверева

25 апреля22:00

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

В Россию могут запретить ввозить хамон и пармезан

Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввоз из‑за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали авторов инициативы.

Илья Легостаев: «Думаю, скоро самым популярным запросом в интернет-поисковиках будет «Как спрятать хамон и пармезан при въезде в Россию», - спрогнозировал журналист в беседе с НСН

2

Зверева будут судить из-за пикета в защиту Байкала

Известный стилист Сергей Зверев получил предписание явиться в суд 13 мая 2019-го из-за административного правонарушения. «Король гламура» устроил одиночный пикет в защиту Байкала.

Илья Легостаев: «Это тот самый случай, когда я лично жалею, что этот пикет был одиночным. По-моему, всем нам следовало присоединиться!», - отметил он, давая комментарий НСН

3

Мадонна впервые после четырехлетнего перерыва выпустила клип

Американская певица Мадонна впервые после четырехлетнего перерыва выпустила музыкальный клип. Это видео на песню Medellín, которая была записана совместно с 25-летним колумбийским музыкантом Малумом. 

Илья Легостаев: «Скажу больше: в данный момент Мадонна репетирует концертную программу для нового тура, который начнется в сентябре. По слухам, певица отвергает любые так называемые «ванильные» танцы, требуя от хореографов самой жесткой постановки», - рассказал он НСН

4

Россияне выступили за изучение в школах песен Высоцкого и Монеточки

Россияне рассказали, песни каких исполнителей они включили бы в программу школьных уроков музыки. В число таковых вошли произведения Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и Владимира Высоцкого, а также Мациуева, Басты, Полины Гагариной, Оксимирона, Монеточки и Noize MC. 

Илья Легостаев: «Ну что ж, отличное дополнение к тому, что школьники уже знают и слушают. А именно, к песням Pharao, Фейса и ЛСП»,- отметил он, общаясь с НСН

5

Названы самые популярные смайлики у россиян

Названы самые популярные смайлики у россиян. Самыми популярными стали три иконки. Главный — оранжевый огонек. На втором месте — красное сердце. И замыкает тройку смайлик, плачущий от смеха. 

Илья Легостаев: «На мой взгляд любители смайликов отлично подчеркнули настроение этого сезона: всем нам и грустно и смешно», - констатировал он в разговоре с НСН

6

В американских школах вводят дресс-код для родителей

В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде: в бигуди, пижамах, в мешковатой одеже, в чрезмерно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.

Илья Легостаев: «Все это означает только одно: широкомасштабное наступление на все то, что сегодня в моде», - заметил он в беседе с НСН

7

Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями «Игры престолов»

Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями «Игры престолов». В Роскомнадзоре отметили, что меры принимаются, в том числе «к еще не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам».

Илья Легостаев: «Я из тех малочисленных людей, которых совершенно не впечатляет подобная статистика. Просто потому, что я не видел ни одной серии этого супер-сериала»,- признался журналист и музыкальный критик НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Илья ЛегостаевАвторские Новости

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