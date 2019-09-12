Легостаев: В России замужество в любом возрасте считается проблемой
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Каждый десятый россиянин, отпрашиваясь с работы, выдумывает ложный повод уйти пораньше
Каждый десятый россиянин, отпрашиваясь с работы, не называет реальную причину, а выдумывает ложный повод уйти пораньше. В результате интернет-опроса выяснилось, что к неправде чаще прибегают женщины до 24 лет. 20% респондентов признались, что обманывают начальство, говоря, что им нужно сходить к врачу, 10% говорят, что будут решать вопросы, связанные с детьми.
Илья Легостаев: «В данной ситуации всем, кто пытается ввести в заблуждение, конечно же, следует знать, что, рано или поздно начальство может придумать ложный повод не повышать им зарплату», - предупредил Илья Легостаев, общаясь с НСН.
Начались онлайн-торги принтов работ Бэнкси
Онлайн-торги принтов работ британского уличного художника Бэнкси стартовали в среду. Об этом говорится в сообщении лондонского аукционного дома Christie's, организовавшего распродажу, которая продлится до 24 сентября.
Илья Легостаев: «По всей видимости, это означает, что в ближайшие 12 дней мы с вами будем с нетерпением ждать, что же на этот раз придумает Бэнкси, чтобы сорвать очередную многомиллионную сделку», - отметил он в эфире НСН.
Лепс был замечен с бокалом белого вина
Исполнитель песни «Рюмка водки на столе», певец Григорий Лепс был замечен с бокалом белого вина. Как пояснил сам артист, до этого он не пил около года, дав «честное слово». По его же утверждению, ему помогла большая сила воли и сейчас «иногда могу себе позволить, но очень немного».
Илья Легостаев: «Думаю, все поклонники Григория Лепса уже замерли в ожидании нового хита, в котором обязательно будут отражены изменившиеся алкогольные предпочтения эстрадной звезды», - предположил он в разговоре с НСН.
В Красноярском крае в деле школьника, отстраненного от уроков из-за прически, разбирается СК
Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку из-за конфликта в школе в Сосновоборске, где администрация вынуждает школьника избавиться от «модной» прически. Четвероклассник, увлекающийся футболом, сделал прическу, как у известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича. В ответ руководство школы потребовало от родителей либо подстричь ребенка, либо перевести его на домашнее обучение. В отношении директора и завуча школы может быть заведено дело о превышении должностных полномочий.
Илья Легостаев: «Лично я считаю, что в данной непростой ситуации всех помирить сможет только визит Златана Ибрагимовича в эту сосновоборкую школу»,- сказал он НСН.
Сегодня вечером в Гарварде вручат Шнобелевскую премию
Сегодня вечером в Гарварде вручат Шнобелевскую премию за самые сомнительные изобретения и научные открытия. Среди них японский бюстгальтер, который напоминает, что пора выходить замуж. В нижнее белье вшито цифровое табло, которое показывает обратный отсчет до 30-тилетия.
Илья Легостаев: «На мой взгляд, это сомнительное изобретение будет пользоваться несомненным успехом во многих странах. В том числе и в России, где замужество в любом возрасте считается проблемным проектом», - заявил НСН Илья Легостаев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.