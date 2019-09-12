Легостаев: В России замужество в любом возрасте считается проблемой

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Исполнитель песни «Рюмка водки на столе», певец Григорий Лепс был замечен с бокалом белого вина. Как пояснил сам артист, до этого он не пил около года, дав «честное слово». По его же утверждению, ему помогла большая сила воли и сейчас «иногда могу себе позволить, но очень немного».

