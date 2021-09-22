Легостаев: Шнуров способен превращать в золото все, что угодно

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Концерты неоднократно откладывались из-за пандемии. Всего запланировано четыре выступления. Они пройдут в Рейкьявике, посмотреть онлайн их можно будет в любой точке мира. На каждом из них звезда будет выходить на сцену с участниками разных коллективов. Среди них музыканты из Исландского симфонического оркестра, хора Hamrahlið, септета Viibra и других. Концерты пройдут 11, 24, 31 октября и 15 ноября.

