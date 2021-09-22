Легостаев: Шнуров способен превращать в золото все, что угодно
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Бьорк объявила даты трансляций ее оркестровых шоу
Концерты неоднократно откладывались из-за пандемии. Всего запланировано четыре выступления. Они пройдут в Рейкьявике, посмотреть онлайн их можно будет в любой точке мира. На каждом из них звезда будет выходить на сцену с участниками разных коллективов. Среди них музыканты из Исландского симфонического оркестра, хора Hamrahlið, септета Viibra и других. Концерты пройдут 11, 24, 31 октября и 15 ноября.
Илья Легостаев: «Давно известно, что нет ничего, что было бы слишком сложно для Бьорк. И нет никаких сомнений, что всех поклонников певицы ждут очень яркие и экстравагантные представления», - отметил он.
Джон Малкович сыграет знаменитого дирижера
Джон Малкович сыграет знаменитого немецкого дирижера румынского происхождения Серджу Челибидаке в биографическом фильме "Желтый галстук".
Илья Легостаев: «Можно предположить, что выбор актера очень удачный, потому как Джон Малкович человек неординарных взглядов на жизнь и искусство будет играть музыканта, чье видение классической музыки во многом основывалось на мистике и идеях дзен-буддизма», - добавил журналист.
Ник Кейв дал 40-часовое интервью, где рассказал о жизни после гибели сына
Рок-музыкант Ник Кейв выпустит книгу о жизни после смерти сына Артура "Faith, Hope and Carnage" ("Вера, надежда и бойня"). Мемуары будут основаны на 40-часовом интервью, которое исполнитель дал своему другу журналисту Шону О’Хагану.
Илья Легостаев: «Интервью, конечно, далеко не всегда становится материалом для целой книги. В данном случае речь, скорее, об исповеди, чем о простой беседе с журналистом. Общение между Кейвом и О’Хаганом длилось целых 40 часов», - заметил музыкальный критик.
Песню "На заре" группы "Альянс" перепели на японском языке
Клип на кавер-версию опубликован на странице Deai в YouTube. Менее чем за сутки он набрал почти 55 тысяч просмотров и около четырех тысяч лайков.
Илья Легостаев: «Путь сочинения Игоря Журавлева к большой славе оказался достаточно долгим. Но определенно радует то, что подобный ажиотаж случился в ситуации, когда сам «Альянс» и их «На заре» еще можно послушать живьем и в оригинальном исполнении», - сказал собеседник НСН.
«Пилот» работает над альбомом в духе «Короля и шута»
Лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф очертил концепцию готовящегося альбома своей команды. По словам музыканта, толчком к созданию пластинки послужило творчество его коллег из группы «Король и шут».
Илья Легостаев: «Вообще, это интригует! У «Короля и Шута» нет последователей, наверное, потому что мрачные сказки в формате рок-песен умеют писать немногие. Будем надеяться, что «Черт» и компания не разочаруют ни фанатов «Короля и шута», ни своих поклонников», - выразил надежду критик.
Арбенина пожаловалась на «пустышек» в музыкальной индустрии
Вокалистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пожаловалась, что на фоне пандемии коронавируса в музыкальной индустрии появилось много «пустышек». «Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание», — заявила артистка.
Илья Легостаев: «В этой ситуации сами «пустышки» могут ответить Диане в дух Джека Воробья: «И все же вы о нас слышали»», - пошутил он.
Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей
Продавец заверил, что автограф он получил лично, стоя в очереди за чебуреками. В доказательство он приложил фотографии со дня встречи с лидером рок-группы «Ленинград» у заведения общепита. На одном из снимков видно, что музыкант действительно расписывается на гитаре.
Илья Легостаев: «В контексте персоны господина Шнурова сумма, конечно, смехотворная. Но если сделка состоится, то у Сергея Владимировича появится репутация человека, способного превращать в золото все, что угодно», - заявил музыкальный журналист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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