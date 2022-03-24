Легостаев: Шнуров променял сатиру на горькую иронию

Илья Легостаев: «Сергей Шнуров продолжает выкладывать песни на злобу дня. Но если раньше сочинения лидера Ленинграда больше напоминали сатирические куплеты, то трек «Мелочи», скорее, похож на горькую иронию, вполне созвучную историческому моменту. Нужно признать, что после скандала вокруг песен Шнурова о безнадежном состоянии городского хозяйства Петербурга ходили слухи, будто гнев музыканта был сформулирован на заказ. Репутация артиста, мягко говоря, подпорчена. Впрочем, в новой песне он никого не обвиняет, скорее, констатирует факты, отмечая, что недавние проблемы сейчас воспринимаются совсем по-другому», - отметил критик.

