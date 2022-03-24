Легостаев: Шнуров променял сатиру на горькую иронию
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Сергей Шнуров спел, «как же хорошо мы плохо жили»
Состоялась премьера клипа группы «Ленинград» на песню «Мелочи». В черно-белом ролике снятый крупным планом Сергей Шнуров сравнивает, как мы жили раньше и сейчас. «Жили мы не очень сильно тужась, прошлое прошло — и извиняй», - констатирует он. В припеве вокалистка группы «Зоя» Ксения Руденко поет: «Как же хорошо мы плохо жили». Данная сентенция является парафразом строчки из стихотворения Бориса Рыжего «В те баснословные года»: «Как хорошо мы плохо жили».
Илья Легостаев: «Сергей Шнуров продолжает выкладывать песни на злобу дня. Но если раньше сочинения лидера Ленинграда больше напоминали сатирические куплеты, то трек «Мелочи», скорее, похож на горькую иронию, вполне созвучную историческому моменту. Нужно признать, что после скандала вокруг песен Шнурова о безнадежном состоянии городского хозяйства Петербурга ходили слухи, будто гнев музыканта был сформулирован на заказ. Репутация артиста, мягко говоря, подпорчена. Впрочем, в новой песне он никого не обвиняет, скорее, констатирует факты, отмечая, что недавние проблемы сейчас воспринимаются совсем по-другому», - отметил критик.
Константин Никольский даст редкий концерт в «16 тонн».
Константин Никольский даст концерт в клубе «16 тонн» 10 июня 2022 года. Выступление даст редкую возможность услышать певца на сцене старейшей столичной камерной концертной площадки.
Илья Легостаев: «У поклонников Константина Никольского в начале лета появится редкая возможность попасть на концерт, на котором артиста можно будет увидеть на расстоянии вытянутой руки. С учетом размеров площадки, можно предположить, что на этом концерте лишних людей не будет», - предположил собеседник.
Сервис Яндекс Музыка выложил плейлист «Золотая эпоха MTV» 23 марта 2022 года
Подборка содержит «главные треки, которые формировали музыкальный вкус целого поколения с 1998 по 2003 год». Плейлист продолжительность 6 часов 26 минут, включает преимущественно песни рок-групп, появившихся в России на рубеже веков: «Би-2» («Зажигать», «Варвара», «Полковнику никто не пишет»), «Смысловые галлюцинации» («Разум когда-нибудь победит», «Зачем топтать мою любовь»), 7Б («Молодые ветра»), Земфира («Хочешь», «Искала»), «Конец фильма» («Желтые глаза»), «Тотал» («Бьет по глазам»), «Чичерина» («Блюдца») и др. Коме того, в подборке есть и поп-хиты Анастасии Стоцкой («Вены-реки»), «Дискотеки Аварии» («Небо»), Алсу («Осень») и др.
Илья Легостаев: «Немного ностальгии для тех, кто вспоминает времена, когда MTV Россия был чем-то вроде светоча в музыке для целого поколения. Размах, конечно, не шуточный – больше 6 часов музыки и главные хиты с 98 по 2003 год, на ура звучавшие в эфире MTV», - отметил он.
Продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин заявил, что фестивалю быть
Продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин сообщил зрителям о том, что команда продолжает работу.
Илья Легостаев: «Видимо, это означает, что оба фестивальных уик-энда, которые пройдут в поселке Бунырево Тульской области с 17 по 26 июня 2022 года, состоятся. Для любителей слушать музыку на открытом воздухе и вдали от городов, это хорошая новость. Ранее организаторы фестивалей «Боль» и «Park Live» заявили обо отмене мероприятий, и таким образом, «Дикая мята», возможно станет одним из немногих ярких музыкальных событий грядущего лета», - добавил критик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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