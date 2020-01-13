Легостаев предложил Трампу взять миллиарды Блумберга в обмен на отставку

Илья Легостаев : «Всем, кто тоскует по настоящей русской зиме, советую не отчаиваться. У нас еще есть апрель, тогда зима точно отыграется», – подытоживает Илья Легостаев в интервью НСН .

Синоптики рассказали о последних «островах холода» в России. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что в настоящий момент они остались только в Якутии и на юге Сибири. На остальной территории страны температура находится в пределах нормы или превышает ее сразу на 10-15 градусов.

Илья Легостаев : «В этот момент, тысячи москвичей, стоящих в пробках, наверное, подумали, что их ситуация не самая худшая», – говорит он в эфире НСН .

Илья Легостаев : «Что же, британским укладом жизни нельзя не восторгаться. Даже здесь есть четкий регламент», – комментирует он для НСН.

В Лондоне пассажиры метро массово разделись до трусов, чтобы развеселить попутчиков. Акция прошла в рамках ежегодного мероприятия No Trousers Tube Ride. При этом участники заранее предупредили, что нельзя надевать белье, которое может обидеть или расстроить окружающих.

Илья Легостаев : «На мой взгляд, самое действенное лекарство для восстановления печени – это сокращение новогодних праздников, хотя бы в два раза», – отмечает он НСН .

В новогодние каникулы россияне увеличили траты на фастфуд. В первые дни января наши соотечественники чаще всего выбирали кафе быстрого питания, оставляя там в среднем до 330 рублей. В свою очередь врачи назвали продукты, способные восстановить печень после новогодних застолий. Среди них тыква, курага и оливковое масло.

Илья Легостаев : «Кстати, несмотря на все эти рекорды, доходы от прокатов российских фильмов в 2019 году упали. Будем надеяться, что хорошее чувство юмора и хорошая комедия смогут поправить ситуацию», – предполагает журналист в беседе с НСН .

Мировой кинопрокат побил рекорд по сборам. Зрители в 2019 году оставили в кинотеатрах более сорока двух миллиардов долларов. Тем временем, российские кинотеатры за новогодние каникулы заработали более четырех млрд рублей. 37 процентов из этих средств пришлось на российскую комедию "Холоп".

Илья Легостаев : «Я впервые за долгие годы позавидовал школьникам, потому что я, как совершенно неспортивный ребенок, о таком зачете по физкультуре только мечтал», – рассказывает он в эфире НСН .

По некоторым предметам школьникам перестанут ставить оценки в силу разных природных и физических способностей. Вместо этого по музыке, физкультуре и изобразительному искусству ученики будут получать «зачтено».

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили дать телевизионное интервью и обнародовать семейное «грязное белье», если им не позволят уйти из королевской семьи. Утверждается, что в королевской семье герцоги Сассекские столкнулись с расизмом и сексизмом.

Илья Легостаев : «Будет очень забавно, если Дональд Трамп возьмет все миллиарды в обмен на собственную отставку. Никогда не знаешь, чего ждать от большой политики», – отметил Илья Легостаев в интервью НСН.

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер и участник предвыборной гонки 2020 года в США Майкл Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.