Легостаев: Не надо верить каждому слову Шнурова

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Доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил, почему этим летом в Москве стало ощутимо больше комаров. По его словам, это напрямую связано с самоизоляцией и с тем, что в мае, когда и начинается сезон комаров, люди не выходили на улицу. Сейчас вслед за активностью людей выросла и активность насекомых.

