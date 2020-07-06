Легостаев: Не надо верить каждому слову Шнурова
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Канье Уэст собрался стать президентом США
Американский музыкант Канье Уэст объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.
Илья Легостаев: «Пока многие уверены, что это шутка, и пытаются оценить насколько она смешная. Есть и те, кто видят в намерениях Уэста захватывающую перспективу. Никогда еще Белый дом не был так близок к превращению в крутой клуб», – подчеркнул в эфире НСН Илья Легостаев.
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона. На ней изображены соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John.
Илья Легостаев: «Именно так жизнь подтверждает то, что сэр Элтон пел и поет исключительно в кассу», – подметил он в интервью НСН.
Новый клип Шнурова набрал 1 млн просмотров
Новый клип под названием «Фотосессия» Сергея Шнурова и группировки «Ленинград» набрал более 1 миллиона просмотров в интернете. Стоит отметить, что в марте прошлого года Шнуров объявил, что группа «Ленинград» прекращает существование.
Илья Легостаев: «Здесь можно сделать два вывода. Первое, не нужно верить всему, что говорит Сергей Шнуров. Второе, судя по скромной динамике просмотров, особенно на фоне прежних рекордов клипов группы «Ленинград», можно предположить, что Сергей без своих поклонников скучает больше, чем они без него», – прокомментировал он для НСН.
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» сменил профессию
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало из-за пандемии коронавируса остался без привычных источников дохода и был вынужден сменить профессию. Вот уже месяц актёр печёт хачапури и продаёт их в одном из сел Финляндии.
Илья Легостаев: «Нужно признать, что сама сцена под названием «Вилле Хаапасало печет хачапури» принимается как начало нового фильма с участием актера. Но даже если Вилле решил печь хачапури без присутствия съемочной группы, его решимость достойна всяческих похвал. И не исключено, что его хачапури вкуснее некоторых его фильмов», – сказал он в беседе с НСН.
Московская клиника запретила вход клиентам под знаком скорпиона
Одна из московских клиник запретила до 12 июля вход для клиентов, которые родились под знаком скорпиона. Решение принято «в связи с ретроградным Меркурием в Раке». Кроме того, для Козерогов, Дев и Тельцов ввели повышенный прайс.
Илья Легостаев: «Видимо пора назвать астрофобию новой болезнью. И в случае необходимости объявлять карантин. Особенно когда ретроградный Меркурий в Раке», – предложил он в разговоре с НСН.
Названа причина нашествия комаров в Москве
Доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил, почему этим летом в Москве стало ощутимо больше комаров. По его словам, это напрямую связано с самоизоляцией и с тем, что в мае, когда и начинается сезон комаров, люди не выходили на улицу. Сейчас вслед за активностью людей выросла и активность насекомых.
Илья Легостаев: «Нам же остается надеется на сознательность комаров и их четкое понимание того, что кровь многих людей после самоизоляции может стать настоящим ядом», – подытожил Илья Легостаев в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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