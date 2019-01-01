Легостаев: Иногда новости напоминают наброски театральной пьесы

Илья Легостаев : «Не знаю, как насчет роли президента, но, думаю, что Безруков отлично пройдет кастинг на роль юмориста, ведь чувство юмора у него определенно есть»,- констатировал Илья Легостаев, разговаривая с НСН.

Российский актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что не будет играть роль президента, так как не хочет повторять судьбу главы Украины Владимира Зеленского.

Илья Легостаев : «Ну что же, я думаю, на очереди – компьютерные игры. А дальше – войлоковаляние и вышивание крестиком»,- заявил он НСН .

Илья Легостаев : «Наверное, они всерьез думали, что люди будут использовать программа DeepNude исключительно в научных целях», - не без сарказма предположил он, общаясь с НСН .

Создатели приложения DeepNude, позволяющего «раздеть» любую женщину на фотографии при помощи нейросетей, приняли решение закрыть свой проект. Разработчики заявили о том, что не ожидали такой популярности и массового злоупотребления возможностями этой программы.

Илья Легостаев : «Оззи сделал это совершенно напрасно, потому что, на мой взгляд, американский Белый дом, как и любой другой символ власти может служить отличной декорацией для треков от Князя Тьмы», - заметил он в эфире НСН .

Илья Легостаев : «Это как раз тот случай, когда федеральные новости очень напоминают наброски будущей пьесы», - заявил он НСН .

Актеры и зрители МХАТа им. Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на пост художественного руководителя театра, который она занимала более 30 лет.

Илья Легостаев : «Нужно признать, что господин Кустурица обладает удивительным умением обходиться без спойлеров», - не без иронии констатировал он в разговоре с НСН .

Эмир Кустурица планирует написать свою версию романа «Преступление и наказание», а потом снять по ней фильм. В его версии старуха-процентщица убьёт студента Раскольникова, а не наоборот.

Илья Легостаев : «Вполне возможно, что 48% россиян просто не представляют сокращения рабочей недели без сокращения зарплаты. Хотя, есть страны, которым удалось этого добиться», - отметил Илья Легостаев, общаясь с НСН .

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.