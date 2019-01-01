Легостаев: Иногда новости напоминают наброски театральной пьесы
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Половина россиян выступила против четырехдневной рабочей недели
Почти половина опрошенных россиян (48%) выступает против сокращения рабочей недели до четырех дней. Таковы данные опроса ВЦИОМ.
Илья Легостаев: «Вполне возможно, что 48% россиян просто не представляют сокращения рабочей недели без сокращения зарплаты. Хотя, есть страны, которым удалось этого добиться», - отметил Илья Легостаев, общаясь с НСН.
Эмир Кустурица планирует написать свою версию «Преступления и наказания»
Эмир Кустурица планирует написать свою версию романа «Преступление и наказание», а потом снять по ней фильм. В его версии старуха-процентщица убьёт студента Раскольникова, а не наоборот.
Илья Легостаев: «Нужно признать, что господин Кустурица обладает удивительным умением обходиться без спойлеров», - не без иронии констатировал он в разговоре с НСН.
Актеры и зрители МХАТа им. Горького требуют возвращения Дорониной на пост Худрука
Актеры и зрители МХАТа им. Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на пост художественного руководителя театра, который она занимала более 30 лет.
Илья Легостаев: «Это как раз тот случай, когда федеральные новости очень напоминают наброски будущей пьесы», - заявил он НСН.
Озборн потребовал от Трампа не использовать его музыку в политических целях
Британский рок-музыкант Оззи Осборн направил в предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уведомление с требованием не использовать его музыку в политических целях.
Илья Легостаев: «Оззи сделал это совершенно напрасно, потому что, на мой взгляд, американский Белый дом, как и любой другой символ власти может служить отличной декорацией для треков от Князя Тьмы», - заметил он в эфире НСН.
Создатели приложения, «раздевающего» людей, закрыли свой проект
Создатели приложения DeepNude, позволяющего «раздеть» любую женщину на фотографии при помощи нейросетей, приняли решение закрыть свой проект. Разработчики заявили о том, что не ожидали такой популярности и массового злоупотребления возможностями этой программы.
Илья Легостаев: «Наверное, они всерьез думали, что люди будут использовать программа DeepNude исключительно в научных целях», - не без сарказма предположил он, общаясь с НСН.
Брейк-данс стал олимпийским видом спорта
Брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг предварительно включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Илья Легостаев: «Ну что же, я думаю, на очереди – компьютерные игры. А дальше – войлоковаляние и вышивание крестиком»,- заявил он НСН.
Безруков объяснил, почему не хочет играть роль президента
Российский актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что не будет играть роль президента, так как не хочет повторять судьбу главы Украины Владимира Зеленского.
Илья Легостаев: «Не знаю, как насчет роли президента, но, думаю, что Безруков отлично пройдет кастинг на роль юмориста, ведь чувство юмора у него определенно есть»,- констатировал Илья Легостаев, разговаривая с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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