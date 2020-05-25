Легостаев: Родители уже приготовились сэкономить на выпускных

Илья Легостаев : «В данной ситуации, самый разумных ход – отвести зверей на обед к тем, кто решает такие проблемы. Вдруг в кабинетах ответственных лиц найдется кто-нибудь вкусненький», – подытожил в беседе с НСН Илья Легостаев.

Илья Легостаев : «На упрек в непринятии современного искусства коммунальщики смело могут возражать, что борьба с граффити для них – своего рода перфоманс», – подметил он для НСН .

В Санкт-Петербурге сегодня утром закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского в центре города, который был нарисован накануне в честь 80-летия поэта.

Илья Легостаев : «В музыкальной индустрии очень часто бывает так, что чем больше депрессии в текстах песен, тем больше радости эти сочинения приносят публике. Будем надеяться на достойное вознаграждение авторского труда Александра Красовицкого», – прокомментировал он в эфире НСН .

Илья Легостаев : «Для любителей ходить на концерты очень важно сейчас оставаться оптимистами и не сдавать билеты на перенесенные шоу, поддержать таким образом промоутеров и надеяться, что и на улице меломанов обязательно еще будет праздник», – пожелал слушателям НСН музыкальный критик.

Из-за пандемии американский певец Ленни Кравиц не сможет выступить в Москве 10 июня, как это было запланировано. Об этом сообщили организаторы его гастролей.

Илья Легостаев : «Если отдых в Турции станет доступным раньше, чем возможность посетить салоны красоты и парикмахерские в Москве, то перспектива улететь в Анталию станет для многих стратегически важной», – предположил он в разговоре с НСН .

МИД Турции активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться с планированием поездок за границу.

Илья Легостаев : «Новость про очные выпускные интригующая и, возможно, не самая радостная для родителей выпускников. Во многих семья уже успели пересмотреть бюджеты, с учетом того, что тратиться на выпускные в этом году не нужно», – отметил в беседе с НСН Илья Легостаев.

Сегодня, 25 мая, состоялся всероссийский последний звонок. Впервые за всю свою историю он прошел в онлайн-режиме. Тем временем в Минпросвещения рассчитывают, что школьные выпускные состоятся очно.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.