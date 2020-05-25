Легостаев: Родители уже приготовились сэкономить на выпускных
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Для российских школьников сегодня прозвенел последний звонок в онлайн режиме
Сегодня, 25 мая, состоялся всероссийский последний звонок. Впервые за всю свою историю он прошел в онлайн-режиме. Тем временем в Минпросвещения рассчитывают, что школьные выпускные состоятся очно.
Илья Легостаев: «Новость про очные выпускные интригующая и, возможно, не самая радостная для родителей выпускников. Во многих семья уже успели пересмотреть бюджеты, с учетом того, что тратиться на выпускные в этом году не нужно», – отметил в беседе с НСН Илья Легостаев.
Турция готова к принятию российских туристов
МИД Турции активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться с планированием поездок за границу.
Илья Легостаев: «Если отдых в Турции станет доступным раньше, чем возможность посетить салоны красоты и парикмахерские в Москве, то перспектива улететь в Анталию станет для многих стратегически важной», – предположил он в разговоре с НСН.
Ленни Кравиц отменил свой концерт в Москве
Из-за пандемии американский певец Ленни Кравиц не сможет выступить в Москве 10 июня, как это было запланировано. Об этом сообщили организаторы его гастролей.
Илья Легостаев: «Для любителей ходить на концерты очень важно сейчас оставаться оптимистами и не сдавать билеты на перенесенные шоу, поддержать таким образом промоутеров и надеяться, что и на улице меломанов обязательно еще будет праздник», – пожелал слушателям НСН музыкальный критик.
У «Animal ДжаZ» появились новые песни
Лидер «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий на карантине написал 20 песен. Как отметил музыкант, все они наполнены депрессией.
Илья Легостаев: «В музыкальной индустрии очень часто бывает так, что чем больше депрессии в текстах песен, тем больше радости эти сочинения приносят публике. Будем надеяться на достойное вознаграждение авторского труда Александра Красовицкого», – прокомментировал он в эфире НСН.
В Петербурге закрасили портрет Бродского
В Санкт-Петербурге сегодня утром закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского в центре города, который был нарисован накануне в честь 80-летия поэта.
Илья Легостаев: «На упрек в непринятии современного искусства коммунальщики смело могут возражать, что борьба с граффити для них – своего рода перфоманс», – подметил он для НСН.
Патриаршие пруды вошли в список самых «загадочных» мест России
Патриаршие пруды вошли в список самых «загадочных» мест России по мнению китайских туристов.
Илья Легостаев: «Многие россияне совершенно согласны с китайскими туристами. Чеки из ресторанов, расположенных вблизи Патриарших прудов действительно полны загадок», – сказал он НСН.
В театрах появится «шахматная» рассадка зрителей
В театрах рассматривают «шахматный порядок» рассадки зрителей после открытия учреждения. Это станет первым шагом для выхода из кризиса.
Илья Легостаев: «По всей видимости, в ближайшее время в театральном мире появится новая степень успеха – шахматный аншлаг», – спрогнозировал он в интервью НСН.
Животные в зоопарках остаются без еды из-за долгов хозяев
Владельцы зоопарка во Владивостоке оставили зверей без еды из-за долгов по аренде помещения.
Илья Легостаев: «В данной ситуации, самый разумных ход – отвести зверей на обед к тем, кто решает такие проблемы. Вдруг в кабинетах ответственных лиц найдется кто-нибудь вкусненький», – подытожил в беседе с НСН Илья Легостаев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- Мораторий на штрафы за неуплату по ЖКХ могут отменить с 1 мая
- Пробные ЕГЭ проведут в России 29 и 30 июня
- Летали, как щепки. Трое погибли при урагане в Екатеринбурге. Видео
- Ограничения для внутреннего туризма в России начнут снимать с 1 июня
- Представитель Кремля Песков с женой выписались после COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru