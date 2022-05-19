Легостаев: Фильмы с Цоем - неплохой повод сходить в кинотеатр

Илья Легостаев: «”Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот. Мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов”,- говорится в сообщении коллектива. Музыканты не вдаются в подробности, но по слухам, отмены и переносы могут быть связаны с давлением, которые оказывается на коллектив по политическим причинам», - поделился критик.

