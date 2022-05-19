Легостаев: Фильмы с Цоем - неплохой повод сходить в кинотеатр
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
«Иллюзион» покажет фильмы, посвящённые Виктору Цою
Программа «Цой. Ты так любишь эти фильмы», посвященная лидеру группы «Кино» Виктору Цою будет представлена в кинотеатре «Иллюзион» с 24 мая по 4 июня 2022 года. Программа состоит из фильмов с участием Виктора Цоя или отсылающих к его персоне.
Илья Легостаев: «Все это проходит под эгидой 60-летия музыканта, которое его поклонники празднуют в этом году. Есть подозрение, что в условиях местного кинокризиса фильмы с Цоем - неплохой повод вспомнить дорогу в кинотеатр», - сказал журналист.
«Би-2» объявили о переносе всех своих концертов
Группа «Би-2» объявила о временной приостановке своей концертной деятельности. Все запланированные на ближайшие месяцы выступления группы переносятся, а новые даты большинства из них пока неизвестны.
Илья Легостаев: «”Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот. Мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов”,- говорится в сообщении коллектива. Музыканты не вдаются в подробности, но по слухам, отмены и переносы могут быть связаны с давлением, которые оказывается на коллектив по политическим причинам», - поделился критик.
Александр Кушнир поделится нерассказанными историями про Башлачева, Цоя и Гребенщикова
Александр Кушнир расскажет о героях своих произведений, поделится воспоминаниями, раскроет творческие планы и порассуждает о будущем отечественной рок-сцены. В рамках вечера будут показаны редкие фрагменты видеохроники с участием групп «Аквариум», «Зоопарк», «Машина времени», «Трек» и др.
Илья Легостаев: «Александр Кушнир, один из самых влиятельных журналистов и издателей. Он является настоящим кладезем невероятных историй из мира русского рока. Многие из них нашли отражение в книгах Александра. Для тех, кто ленится читать, Кушнир готов рассказывать эти истории на своих творческих вечерах. В рамках ближайшего вечера будут показаны редкие фрагменты видеохроники с участием группы «Аквариум», «Машины времени», «Трек» и других», - рассказал он.
«Доброфест» возвращается после двухлетнего перерыва с новыми участниками
Фестиваль «Доброфест» состоится на аэродроме «Левцово» в Ярославской области с 30 июня по 3 июля 2022 года
Илья Легостаев: «Всех любителей опен-эйров ждут в Ярославской области. В этом году в лайапе фестиваля Louna, «Слот», «Психея» и другие группы», - пригласил журналист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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