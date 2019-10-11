Легостаев: Чем смешней шутки, тем больше они похожи на правду

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы хотят снять фильм о нем. Он отметил, что не хочет войти в историю из-за скандального телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Однако к нему уже обратились американцы с желанием снять кино, но не по этому делу, а из-за того, что он «другой человек в политике». Зеленский добавил, что сейчас уже ведутся разговоры по этому вопросу.

