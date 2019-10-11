Легостаев: Чем смешней шутки, тем больше они похожи на правду
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Фильм «Вий» вошел в топ-100 лучших хорроров всех времен
Фильм «Вий» Георгия Кропачева и Константина Ершова вошел в топ-100 лучших хорроров всех времен. Рейтинг составило издание IndieWire, специализирующееся на независимом кино. Первый отечественный фильм ужасов «Вий» занял 89-е место рейтинга.
Илья Легостаев: «Напомню, что этот фильм вышел на экраны в 1967 году и в то время жанр «фильм ужасов» был в Советском Союзе очень редким. Как выясняется сейчас, редким, но метким!» - отметил Млья Легостаев в беседе с НСН.
Зеленский заявил, что американцы хотят снять фильм о нем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы хотят снять фильм о нем. Он отметил, что не хочет войти в историю из-за скандального телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Однако к нему уже обратились американцы с желанием снять кино, но не по этому делу, а из-за того, что он «другой человек в политике». Зеленский добавил, что сейчас уже ведутся разговоры по этому вопросу.
Илья Легостаев: «Должен напомнить, что Владимир Зеленский уже играл президента, но в другой жизни, когда был актером, так что опыт у него есть», - сказал он НСН.
Песня Шуры «Твори добро» попала в казахстанские учебники для начальной школы
Песня российского музыканта Шуры «Твори добро» попала в казахстанские учебники для начальной школы. Как сообщил исполнитель в инстаграме, её текст вошёл в состав учебника по самопознанию для учеников четвёртого класса.
Илья Легостаев: «Есть у меня подозрение, что на родине такое признание Шуре не грозит. Впрочем, как знать, может быть, чиновники российского Министерства образования проявит невероятную гибкость»,- предположил он в разговоре с НСН.
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина— маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.
Илья Легостаев: «Означает ли это, что наши дороги опустеют? Как знать! Предлагаю наблюдать за обстановкой», - заявил он НСН.
Российский писатель получил тройку за сочинение по мотивам собственного рассказа
Российский писатель Виталий Сероклинов написал за школьницу сочинение по мотивам собственного рассказа «Пряники». За домашнюю работу девочка получила три балла: учительница объяснила, что писатель хотел сказать совсем не то.
Илья Легостаев: «Эта история еще раз подтверждает давнее наблюдение: литература и изучение литературы – совершенно разные вещи!» - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Китайский сегмент интернета зачистили от мультсериала «Южный парк»
Китайский сегмент интернета зачистили от популярного американского мультсериала «Южный парк». Цензуре со стороны китайских властей «Южный парк» подвергся после серии о цензурной политике китайских властей. Речь в эпизоде шла о трудовых лагерях, а также том, как Голливуд изменяет свои сценарии в угоду надзорным ведомствам КНР.
Илья Легостаев: «Чем не повод для разговора о том, что чем смешней шутки в мультфильмах, тем больше они похожи на правду?» - поинтересовался Илья Легостаев в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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