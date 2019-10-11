Легостаев: Чем смешней шутки, тем больше они похожи на правду

11 октября 201922:00

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Фильм «Вий» вошел в топ-100 лучших хорроров всех времен

Фильм «Вий» Георгия Кропачева и Константина Ершова вошел в топ-100 лучших хорроров всех времен. Рейтинг составило издание IndieWire, специализирующееся на независимом кино. Первый отечественный фильм ужасов «Вий» занял 89-е место рейтинга.

Илья Легостаев: «Напомню, что этот фильм вышел на экраны в 1967 году и в то время жанр «фильм ужасов» был в Советском Союзе очень редким. Как выясняется сейчас, редким, но метким!» - отметил Млья Легостаев в беседе с НСН

2

Зеленский заявил, что американцы хотят снять фильм о нем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы хотят снять фильм о нем. Он отметил, что не хочет войти в историю из-за скандального телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Однако к нему уже обратились американцы с желанием снять кино, но не по этому делу, а из-за того, что он «другой человек в политике». Зеленский добавил, что сейчас уже ведутся разговоры по этому вопросу.

Илья Легостаев: «Должен напомнить, что Владимир Зеленский уже играл президента, но в другой жизни, когда был актером, так что опыт у него есть», - сказал он НСН.

3

Песня Шуры «Твори добро» попала в казахстанские учебники для начальной школы

Песня российского музыканта Шуры «Твори добро» попала в казахстанские учебники для начальной школы. Как сообщил исполнитель в инстаграме, её текст вошёл в состав учебника по самопознанию для учеников четвёртого класса.

Илья Легостаев: «Есть у меня подозрение, что на родине такое признание Шуре не грозит. Впрочем, как знать, может быть, чиновники российского Министерства образования проявит невероятную гибкость»,- предположил он в разговоре с НСН

4

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина— маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.

Илья Легостаев: «Означает ли это, что наши дороги опустеют? Как знать! Предлагаю наблюдать за обстановкой», - заявил он НСН

5

Российский писатель получил тройку за сочинение по мотивам собственного рассказа

Российский писатель Виталий Сероклинов написал за школьницу сочинение по мотивам собственного рассказа «Пряники». За домашнюю работу девочка получила три балла: учительница объяснила, что писатель хотел сказать совсем не то.

Илья Легостаев: «Эта история еще раз подтверждает давнее наблюдение: литература и изучение литературы – совершенно разные вещи!» - подчеркнул он, общаясь с НСН

6

Китайский сегмент интернета зачистили от мультсериала «Южный парк»

Китайский сегмент интернета зачистили от популярного американского мультсериала «Южный парк». Цензуре со стороны китайских властей «Южный парк» подвергся после серии о цензурной политике китайских властей. Речь в эпизоде шла о трудовых лагерях, а также том, как Голливуд изменяет свои сценарии в угоду надзорным ведомствам КНР.

Илья Легостаев: «Чем не повод для разговора о том, что чем смешней шутки в мультфильмах, тем больше они похожи на правду?» - поинтересовался Илья Легостаев в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Илья ЛегостаевАвторские Новости