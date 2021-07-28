Илья Легостаев: Благоразумие - сложная задача

Илья Легостаев: «Совсем недавно казалось, что Глебу не о чем беспокоится. Но как это часто бывает в России, экстравагантное и не очень обдуманное высказывание вполне может стать поводом для серьезной дискуссии. Со стороны представляется, что Мамонов не нуждается ни в каком статусе. В то же время нельзя забывать о том, что благоразумие - по-прежнему сложная задача, в том числе и для людей влиятельных», - отметил журналист.

