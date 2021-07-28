Илья Легостаев: Благоразумие - сложная задача

Журналист и музыкальный критик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.

1

Глеб Самойлов против канонизации Мамонова

«Никогда, ни в коем случае!!! Это убьёт всё, в том числе надежду на память и интерес в новых поколениях, разрушит его гениальную противоречивость. Не закапывайте его для будущего. Иначе — забвение», - написал в своих соцсетях Самойлов.

Илья Легостаев: «Совсем недавно казалось, что Глебу не о чем беспокоится. Но как это часто бывает в России, экстравагантное и не очень обдуманное высказывание вполне может стать поводом для серьезной дискуссии. Со стороны представляется, что Мамонов не нуждается ни в каком статусе. В то же время нельзя забывать о том, что благоразумие - по-прежнему сложная задача, в том числе и для людей влиятельных», - отметил журналист. 

2

Новые «Гардемарины» выйдут в 2022 году.

В Крыму завершились съемки фильма «Гардемарины 1787. Война» Светланы Дружининой. Об этом режиссер сообщала в своем Instagram. По ее словам, премьера намечена на следующий год. И сейчас будет вестись работа над монтажом и озвучкой ленты, «чтобы уже к будущему году с удовольствием подготовить к прокату сразу две картины».

Илья Легостаев: «Можно предположить, что когда в конце 80-х годов Дмитрий Харатьян впервые примерил камзол Гардемарина, он и не подозревал, что будет возвращаться к этой роли на протяжении десятилетий. Впрочем, в отличие от актеров, играющих Джеймса Бонда, никаких преемников у Харатьяна не планируется», - добавил критик. 

3

Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон.

В США скончался бывший барабанщик и основатель ню-метал группы Slipknot Джои Джордисон. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на его родственников.

Илья Легостаев: «Джои Джордисон играл в Slipknot с 1995 по 2013 год и вынужден был покинуть коллектив, когда ему поставили диагноз «Поперечный миелит», это одна из форм рассеянного склероза. В 2010 году музыкант возглавил список 100 лучших барабанщиков планеты», - сказал музыкальный критик.

4

Пинк захотела оплатить штраф гандболисток за игру в шортах вместо бикини

Американская исполнительница Алиша Бет Мур, известная как Пинк, захотела оплатить штраф гандболисток из сборной Норвегии за игру в шортах вместо бикини.

Илья Легостаев: «Цена вопроса 1500 евро, именно столько должны норвежские спортсменки за несоответствие формы спортивному регламенту. Наверно, имеет смысл еще раз изучить этот самый регламент. Штраф за отказ играть в бикини больше напоминает шутку из фильма об эпохе сексуальной революции, чем правила времен тотального феминизма», - подчеркнул он.

5

Шнуров отказался платить 19 миллионов рублей экс-солистке «Ленинграда».

Алиса Вокс будет судиться с лидером группы Сергеем Шнуровым. Певица потребовала от музыканта выплатить ей порядка 20 миллионов рублей за песню «Экспонат» и еще 38 хитов.

Илья Легостаев: «Вполне возможно, что на наших глазах разворачивается размашистый судебный процесс. Шансы на победу госпожи Вокс пока выглядят не очень убедительными, но адвокаты иногда умеют творить чудеса. В любом случае аксиома "Лабутены – это дорого" теперь работает и в прямом, и переносном смысле», - пошутил журналист. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: www.yasni.ru
ТЕГИ:Авторские НовостиГлеб СамойловСергей ШнуровРок-музыкаМузыка
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