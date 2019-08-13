Легостаев: Американский президент любит Россию больше, чем американские СМИ

Илья Легостаев: «Даже несмотря на то, что Ди Каприо стыдно за то, что он снимался в этой картине, ее наверняка можно найти в интернете. Те, кто сделают это и посмотрят ее, убедятся, что картина очень современная, потому, что она похожа на большой видеоблог», - рассказал он НСН.

