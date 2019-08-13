Легостаев: Американский президент любит Россию больше, чем американские СМИ
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия оказалась самой популярной страной в твиттере Трампа
Россия оказалась самой популярной страной в твиттере Трампа. Глава Белого дома за год написал 1384 поста о зарубежных странах, 297 из которых посвятил РФ.
Илья Легостаев: «Это еще раз подтверждает давнее наблюдение. Для мистера Трампа Россия куда более симпатичная страна, чем для американских средств массовой информации. Уж они-то уделяют нам куда меньше внимания», - констатировал Илья Легостаев в беседе с НСН.
Россияне назвали самые тусовочные города страны
Россияне назвали самые тусовочные города страны. Первое место в списке, по праву, принадлежит Москве. Далее расположился Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи. Кроме того, в топ-5 вошли Ялта и Севастополь.
Илья Легостаев: «В данной ситуации неплохо бы провести опрос среди жителей Центрального административного округа Москвы и выяснить, нравится ли им жить в самом тусовочном городе страны. Боюсь, что результаты такого опроса могли бы многих удивить», - отметил он, общаясь с НСН.
В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней. Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты.
Илья Легостаев: «Здесь есть, правда, одно маленькое уточнение: речь идет о том времени, когда экономическая ситуация в стране будет соответствующей инициативе. А это означает, что многие, так и не дождавшись введения четырехдневной рабочей недели, уйдут на пенсию, даже с учетом того, что сейчас пенсионный возраст оказался отодвинут», - заявил он НСН.
Эксперты назвали самые востребованные в России в 2019 году профессии
Эксперты назвали самые востребованные в России в 2019 году профессии. В десятке лидеров, в частности, оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, юрист, специалист по социальной работе, медсестра, бухгалтер и педагог-дефектолог.
Илья Легостаев: «Заметьте, в этом списке нет ничего, что было бы похоже на работу в медиа. Это значит, что нам пора срочно возвращать рубрику "Журналист меняет профессию"», - предложил он НСН.
Девушка получила условный срок за публикацию интимных фотографий бывшего возлюбленного
Жительница Великобритании получила условный срок за то, что выложила в сеть интимные фотографии бывшего возлюбленного, когда узнала, что он общается в сети с другими женщинами.
Илья Легостаев: «Даже страшно себе представить, насколько неудачными были выложенные фотографии, если за них девушка получила условный срок», - сказал он НСН.
Стало известно, за какой фильм стыдно Леонардо Ди Каприо
Стало известно, за какой фильм стыдно Леонардо Ди Каприо. Это фильм «Кафе "Донс Плам"», в котором актер снялся в начале своей творческой карьеры.
Илья Легостаев: «Даже несмотря на то, что Ди Каприо стыдно за то, что он снимался в этой картине, ее наверняка можно найти в интернете. Те, кто сделают это и посмотрят ее, убедятся, что картина очень современная, потому, что она похожа на большой видеоблог», - рассказал он НСН.
Житель Челябинска продает квартиру «с помощью» Тарантино
Житель Челябинска Александр Кайнов опубликовал в фейсбуке объявление о продаже своей трехкомнатной квартиры, в котором прифотошопил американского кинорежиссера Квентина Тарантино. Кадры он взял из недавней поездки звезды Голливуда в Москву. На фотографиях Тарантино задумчиво осматривает ванную комнату и кухню, с интересом разглядывает чайный сервиз и ставит «лайк» простенькой спальне.
Илья Легостаев: «С учетом эксцентричного характера Тарантино, я бы на месте Кайнова не удивился, если в ближайшее время ему придет запрос из Голливуда о намерении снять фильм в интерьерах его квартиры», - подчеркнул Илья Легостаев в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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