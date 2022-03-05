Легостаев: Алексей Горшенев готовит большой праздник для поклонников «Король и Шут»
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
Западные музыканты отменяют свои концерты в России
Одними из первых о решении отменить концерты объявили участники группы Imagine Dragons. Их шоу должны были состояться 5 июня 2022 в Москве и 7 июня в Санкт-Петербурге.
Илья Легостаев: «Во время пандемии в музыкальной индустрии чаще всего звучали слова «отмена» и «перенос». Теперь к вирусу добавилась геополитика. И велика вероятность, что этим летом российская публика останется без западных гастролеров. Кроме Imagine Dragons, также стало известно, что не приедут в Россию Игги Поп, Тилль Линдеманн, группы The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance, Green Day, Placebo. И ряд других артистов. Отменен и фестиваль «Боль». В этом году в лайн-апе фестиваля было достаточно много иностранных артистов, включая Ника Кейва, но сложившаяся в мире ситуация все изменила. Инициаторы фестиваля признаются, что пока не представляют, в каких условиях и в каком формате смогут вернуться к работе», - рассказал журналист.
Группа «АукцЫон» выступит в магазине музыки «Дом культуры» 6 марта 2022 года
В рамках «Мартовского культурника» состоится предпремьерный показ нового DVD «АукцЫона» Девушки поют», сообщили в пресс-службе «Дома культуры».
Илья Легостаев: «Многие российские музыканты решили не выходить на сцену до тех пор, пока гремят выстрелы. Однако есть и те, кто уверен в необходимости концертов хотя бы ради того, чтобы публика смогла отвлечься от новостей. Вот и новые релизы готовятся, например, у группы «АукцЫон»», - сказал собеседник.
Расширенный показ зонг-оперы «Тодд» с Алексеем Горшеневым состоится летом
Оригинальная версия спектакля будет идти под живое музыкальное сопровождение музыкантов группы «Король и шут», которые сейчас играют в коллективе «Северный флот».
Илья Легостаев: «Это будет большой праздник для поклонников группы «Король и шут». Музыканты «Северного флота» будут на сцене на протяжении всего шоу, играть они будут за большой стеклянной стеной, являющейся частью декораций мюзикла. В дополнительном третьем концертном отделении вместе с музыкантами выступит специальный гость Алексей Горшенев – младший брат и соавтор по «Тодду» Михаила Горшенева», - отметил критик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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