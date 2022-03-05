Легостаев: Алексей Горшенев готовит большой праздник для поклонников «Король и Шут»

Илья Легостаев: «Во время пандемии в музыкальной индустрии чаще всего звучали слова «отмена» и «перенос». Теперь к вирусу добавилась геополитика. И велика вероятность, что этим летом российская публика останется без западных гастролеров. Кроме Imagine Dragons, также стало известно, что не приедут в Россию Игги Поп, Тилль Линдеманн, группы The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance, Green Day, Placebo. И ряд других артистов. Отменен и фестиваль «Боль». В этом году в лайн-апе фестиваля было достаточно много иностранных артистов, включая Ника Кейва, но сложившаяся в мире ситуация все изменила. Инициаторы фестиваля признаются, что пока не представляют, в каких условиях и в каком формате смогут вернуться к работе», - рассказал журналист.