Ларин: Поздравляю, коммунизм настал!

Камиль Ларин : «Единственное, хочется заметить и сразу определить, что есть нетяжкие правонарушения. Допустим, если человек будет тащить из магазина целый холодильник или стиральную машину, наверное, это все-таки будет тяжким преступлением. Ну а если человек возьмет всего лишь упаковку гречки или пачку сахара, наверно, это будет уже считаться нетяжким правонарушением, и сажать его за это точно не стоит. Я поздравляю, коммунизм к которому мы так долго стремились в советское время, настал!» - сыронизировал собеседник НСН.

