Ларин: Поздравляю, коммунизм настал!

Один из основателей театра «Квартет И» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Верховный Суд призвал не сажать людей, пошедших на нетяжкие правонарушения из-за бедности

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступление из-за бедности. Это следует из определения судебной коллегии по уголовным делам. Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который ранее получил три года колонии из-за того, что контрабандой на лодке перевез из Украины сигареты.

Камиль Ларин : «Единственное, хочется заметить и сразу определить, что есть нетяжкие правонарушения. Допустим, если человек будет тащить из магазина целый холодильник или стиральную машину, наверное, это все-таки будет тяжким преступлением. Ну а если человек возьмет всего лишь упаковку гречки или пачку сахара, наверно, это будет уже считаться нетяжким правонарушением, и сажать его за это точно не стоит. Я поздравляю, коммунизм к которому мы так долго стремились в советское время, настал!» - сыронизировал собеседник НСН. 

2

Мордашов возглавил список миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes

Предприниматель Алексей Мордашов возглавил составленный журналом Forbes список десяти российских миллиардеров с самым большим доходом по итогам 2020 года. Так, Мордашов и его семья получили в прошлом году 1,7 млрд долларов.

Камиль Ларин : «Я могу лишь только присоединиться ко всем тем, кто радуется за замечательного предпринимателя, за главу горнодобывающего и сталелитейного отечественного гиганта «Свересталь» Алексея Александровича Мордашова. Я, надеюсь, и он сам тоже понимает ответственность вхождения в этот список. И надеюсь, Алексей Александрович правильно распорядится своими миллиардами. Всего вам самого хорошего! Народ ждет от вас обратной связи», - пошутил артист.

3

В России могут изменить требования прохождения техосмотра для всех автомобилей

Министерство транспорта РФ планирует упростить процедуру прохождения технического осмотра видов транспорта, ТО для которых останется обязательным. 

Камиль Ларин : «Лично мне кажется, что нужно, наоборот, ужесточить требования для техосмотра. Огромное количество машин на улицах мы наблюдаем, многие из нас все-таки не довели свое транспортное средство до правильного технического обслуживания, тогда бы наверно, аварий было бы гораздо меньше», - отметил он. 

4

Продана первая тысяча экземпляров книги Камиля Ларина «Карантинный полубред или сказки на ночь для маленьких взрослых»

Книга увидела свет этим летом. Презентация состоялась в пресс-центре НСН 

Камиль Ларин : «Я лишь могу добавить, дорогие друзья, продолжайте покупать эту книгу. Читайте ее на ночь, днем и даже утром», - с иронией посоветовал автор.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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