Ларин: Поздравляю, коммунизм настал!
Один из основателей театра «Квартет И» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Верховный Суд призвал не сажать людей, пошедших на нетяжкие правонарушения из-за бедности
Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступление из-за бедности. Это следует из определения судебной коллегии по уголовным делам. Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который ранее получил три года колонии из-за того, что контрабандой на лодке перевез из Украины сигареты.
Камиль Ларин : «Единственное, хочется заметить и сразу определить, что есть нетяжкие правонарушения. Допустим, если человек будет тащить из магазина целый холодильник или стиральную машину, наверное, это все-таки будет тяжким преступлением. Ну а если человек возьмет всего лишь упаковку гречки или пачку сахара, наверно, это будет уже считаться нетяжким правонарушением, и сажать его за это точно не стоит. Я поздравляю, коммунизм к которому мы так долго стремились в советское время, настал!» - сыронизировал собеседник НСН.
Мордашов возглавил список миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes
Предприниматель Алексей Мордашов возглавил составленный журналом Forbes список десяти российских миллиардеров с самым большим доходом по итогам 2020 года. Так, Мордашов и его семья получили в прошлом году 1,7 млрд долларов.
Камиль Ларин : «Я могу лишь только присоединиться ко всем тем, кто радуется за замечательного предпринимателя, за главу горнодобывающего и сталелитейного отечественного гиганта «Свересталь» Алексея Александровича Мордашова. Я, надеюсь, и он сам тоже понимает ответственность вхождения в этот список. И надеюсь, Алексей Александрович правильно распорядится своими миллиардами. Всего вам самого хорошего! Народ ждет от вас обратной связи», - пошутил артист.
В России могут изменить требования прохождения техосмотра для всех автомобилей
Министерство транспорта РФ планирует упростить процедуру прохождения технического осмотра видов транспорта, ТО для которых останется обязательным.
Камиль Ларин : «Лично мне кажется, что нужно, наоборот, ужесточить требования для техосмотра. Огромное количество машин на улицах мы наблюдаем, многие из нас все-таки не довели свое транспортное средство до правильного технического обслуживания, тогда бы наверно, аварий было бы гораздо меньше», - отметил он.
Продана первая тысяча экземпляров книги Камиля Ларина «Карантинный полубред или сказки на ночь для маленьких взрослых»
Книга увидела свет этим летом. Презентация состоялась в пресс-центре НСН
Камиль Ларин : «Я лишь могу добавить, дорогие друзья, продолжайте покупать эту книгу. Читайте ее на ночь, днем и даже утром», - с иронией посоветовал автор.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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