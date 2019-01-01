Куренной: В России за 1,5 года ликвидировано 7,5 тысяч незаконных свалок

Александр Куренной: «Как полагает следствие, Полынцов создал организованную группу, участники которой с 2016 по 2017 год незаконно обналичивали и инкассировали деньги в Санкт-Петербурге и Костромской области. Для этих целей сообщники использовали расчетные счета 12 фиктивных коммерческих организаций и более 100 подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 2,5 млрд рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 198 млн рублей дохода в виде комиссии. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу»,- заявил НСН Александр Куренной.

