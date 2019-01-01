Куренной: В России за 1,5 года ликвидировано 7,5 тысяч незаконных свалок
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
В Минске состоялось заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции
В Минске состоялось заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции. С приветственной речью к участникам заседания обратился Генеральный прокурор Российской Федерации, сопредседатель Межгосударственного совета по противодействию коррупции Юрий Чайка.
Александр Куренной: «Участники заседания поделились информацией о практике борьбы с коррупцией в своих странах, а также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере противодействия коррупции. Помимо этого, был рассмотрен предложенный Российской Федерацией вопрос о совершенствовании международного сотрудничества по возвращению активов. На заседании одобрен план работы Межгосударственного совета по противодействию коррупции на второе полугодие 2019 г. – первое полугодие 2020 г.», - рассказал НСН Александр Куренной.
Генпрокуратура проанализировала данные о состоянии преступности за период с начала года
Генеральная прокуратура Российской Федерации проанализировала данные о состоянии преступности за 5 месяцев 2019 г. С января по май текущего года зарегистрировано 835 777 преступлений. Рост преступлений отмечен в 52 регионах страны, снижение - в 33.
Александр Куренной: «Продолжает снижаться число особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 3,3 % (16 346). По сравнению с прошлым годом число лиц, погибших от преступлений, сократилось на 2,3 % (10 765). Общий ущерб от преступлений составил чуть более 290 млрд рублей, что на 15,3 % меньше аналогичного показателя прошлого года», - добавил он, общаясь с НСН.
Генпрокуратура подвела итоги надзорной деятельности в сфере охраны лесов от пожаров
Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела итоги надзорной деятельности в сфере охраны лесов от пожаров. За 5 месяцев текущего года выявлено почти 8 тысяч нарушений законодательства о пожарной безопасности в лесах.
Александр Куренной: «По всем фактам приняты соответствующие меры. В частности, внесено 2 700 представлений, почти 1,5 тысячи лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Благодаря своевременному вмешательству прокуроров во многих случаях удалось предотвратить распространение огня с лесного фонда на населенные пункты, а также не допустить других опасных последствий», - отметил он в эфире с НСН.
Прокуратура проверила проверки соблюдения законодательства при обращении с отходами
Прокуратура провела масштабные проверки соблюдения законодательства при обращении с отходами. Во многих регионах пресечены факты нарушений при определении единого тарифа и взимания «двойных платежей», а также масса других нарушений.
Александр Куренной: «За последние 1,5 года их выявлено более 90 тысяч. По результатам принятых прокурорами мер ликвидировано 7,5 тысяч незаконных свалок. Состояние законности в этой области было предметно рассмотрено на совещаниях в Екатеринбурге и Ростове совместно с профильными ведомствами, главами регионов и региональными операторами», - пояснил он в разговоре с НСН.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Полынцова
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Полынцова и еще 8 лиц. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Александр Куренной: «Как полагает следствие, Полынцов создал организованную группу, участники которой с 2016 по 2017 год незаконно обналичивали и инкассировали деньги в Санкт-Петербурге и Костромской области. Для этих целей сообщники использовали расчетные счета 12 фиктивных коммерческих организаций и более 100 подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 2,5 млрд рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 198 млн рублей дохода в виде комиссии. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу»,- заявил НСН Александр Куренной.
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