Куренной: Генпрокуратура изучила медико-санитарном обеспечении заключенных и осужденных
Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных новостей.
В Генпрокуратуре обсудили состоянию законности при медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц и осужденных к лишению свободы
В Генпрокуратуре России под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Винниченко прошло совещание, посвященное состоянию законности при медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц и осужденных к лишению свободы.
Александр Куренной: Наибольшее количество нарушений в этой сфере связано с несоблюдением порядка оказания медицинской помощи и ее стандартов.
Только по результатам проведенной в первом полугодии текущего года проверки с участием 47 прокуратур субъектов Российской Федерации вскрыто 1 524 нарушения законов, для устранения которых внесено 261 представление. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 283 должностных лица уголовно-исполнительной системы. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 42 должностных лица.
По итогам совещания выработаны конкретные меры, направленные на усиление прокурорского надзора в этой сфере.
Иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина»
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» Александра Сафонова, его родственников и иных доверенных лиц.
Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с СК России провела проверку, которая показала, что Сафонов с 2009 по 2017 год руководил санаторием в Краснодарском крае и неоднократно похищал деньги, которые выделялись из федерального бюджета на нужды учреждения. Мужчина приобрел на территории Москвы и Краснодарского края 44 дорогостоящих объекта недвижимости и 7 автомобилей. Общая стоимость приобретенного превысила 280 млн рублей.
При этом Сафонов скрывал информацию о фактическом владении и пользовании имуществом, однако после увольнения с государственной службы оно формально отчуждено родственниками в его пользу или доверенных лиц.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении опасного рецидивиста Романа Пронина
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении опасного рецидивиста Романа Пронина. Он обвиняется в убийстве школьника.
Александр Куренной: Как полагает следствие, в 2017 году в Северодвинске Пронин поссорился с соседкой по коммунальной квартире, с которой распивал алкоголь, и около 30 раз ударил женщину ножом в область головы и тела.
Несовершеннолетний сын пострадавшей Иван Крапивин попытался спасти мать и противостоять нападавшему. Однако Пронин ударил подростка металлической гантелей. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он скончался через полтора года. Пострадавшую женщину врачам удалось спасти.
За проявленный героизм и выполнение общественного долга Указом Президента Российской Федерации Иван Крапивин награжден орденом Мужества посмертно.
Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.
Министерство спорта России исключило коррупциогенные факторы из ряда нормативных правовых актов.
После вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Министерство спорта России исключило коррупциогенные факторы из ряда нормативных правовых актов.
Александр Куренной: Антикоррупционная экспертиза, которую провела Генеральная прокуратура Российской Федерации, выявила такие положения в Регламенте ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в Порядке ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций.
Генеральная прокуратура Российской Федерации направила Министру спорта Российской Федерации информацию об исключении выявленных коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов Минспорта России. В настоящий момент ведомство уже издало приказы о внесении в Регламент и Порядок соответствующих изменений.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Россия увеличит размер материальной помощи Африке
- Минфин оценил доходы бюджета из-за повышения НДС
- В России может снова появиться понятие «военная тайна»
- Штрафы до полумиллиона грозят производителям порошкового алкоголя
- Украина заявила о готовности отказаться от транзита газа из России