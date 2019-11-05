Куренной: Генпрокуратура изучила медико-санитарном обеспечении заключенных и осужденных

Александр Куренной: Наибольшее количество нарушений в этой сфере связано с несоблюдением порядка оказания медицинской помощи и ее стандартов.

Только по результатам проведенной в первом полугодии текущего года проверки с участием 47 прокуратур субъектов Российской Федерации вскрыто 1 524 нарушения законов, для устранения которых внесено 261 представление. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 283 должностных лица уголовно-исполнительной системы. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 42 должностных лица.

По итогам совещания выработаны конкретные меры, направленные на усиление прокурорского надзора в этой сфере.





