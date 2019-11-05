Куренной: Генпрокуратура изучила медико-санитарном обеспечении заключенных и осужденных

5 ноября 201911:04

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных новостей.


1

В Генпрокуратуре обсудили состоянию законности при медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц и осужденных к лишению свободы

В Генпрокуратуре России под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Винниченко прошло совещание, посвященное состоянию законности при медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц и осужденных к лишению свободы.


Александр Куренной: Наибольшее количество нарушений в этой сфере связано с несоблюдением порядка оказания медицинской помощи и ее стандартов.

Только по результатам проведенной в первом полугодии текущего года проверки с участием 47 прокуратур субъектов Российской Федерации вскрыто 1 524 нарушения законов, для устранения которых внесено 261 представление. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 283 должностных лица уголовно-исполнительной системы. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 42 должностных лица.

По итогам совещания выработаны конкретные меры, направленные на усиление прокурорского надзора в этой сфере.



2

Иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина»

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» Александра Сафонова, его родственников и иных доверенных лиц.


Александр Куренной: Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с  СК России провела проверку, которая показала, что Сафонов с 2009 по 2017 год руководил санаторием в Краснодарском крае и неоднократно похищал деньги, которые выделялись из федерального бюджета на нужды учреждения. Мужчина приобрел на территории Москвы и Краснодарского края 44 дорогостоящих объекта недвижимости и 7 автомобилей. Общая стоимость приобретенного превысила 280 млн рублей.

При этом Сафонов скрывал информацию о фактическом владении и пользовании имуществом, однако после увольнения с государственной службы оно формально отчуждено родственниками в его пользу или доверенных лиц.


3

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении опасного рецидивиста Романа Пронина

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении опасного рецидивиста Романа Пронина. Он обвиняется в убийстве школьника.


Александр Куренной: Как полагает следствие, в 2017 году в Северодвинске Пронин поссорился с соседкой по коммунальной квартире, с которой распивал алкоголь, и около 30 раз ударил женщину ножом в область головы и тела.

Несовершеннолетний сын пострадавшей Иван Крапивин попытался спасти мать и противостоять нападавшему. Однако Пронин ударил подростка металлической гантелей. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он скончался через полтора года. Пострадавшую женщину врачам удалось спасти.

За проявленный героизм и выполнение общественного долга Указом Президента Российской Федерации Иван Крапивин награжден орденом Мужества посмертно.

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.



4

Министерство спорта России исключило коррупциогенные факторы из ряда нормативных правовых актов.

После вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Министерство спорта России исключило коррупциогенные факторы из ряда нормативных правовых актов.


Александр Куренной: Антикоррупционная экспертиза, которую провела Генеральная прокуратура Российской Федерации, выявила такие положения в Регламенте ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в Порядке ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила Министру спорта Российской Федерации информацию об исключении выявленных коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов Минспорта России. В настоящий момент ведомство уже издало приказы о внесении в Регламент и Порядок соответствующих изменений.


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ФОТО: пресс-служба Генпрокуратуры РФ
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