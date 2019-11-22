Куренной: Польша выдала подозреваемого в краже 17 миллиардов
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Юрий Чайка провёл личный приём предпринимателей УФО
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка провёл личный приём предпринимателей УФО. Открывая прием, Генпрокурор России подчеркнул, что только за последние полтора года усилиями прокуроров бизнес-структуры избавлены от проведения почти 300 тысяч необоснованных плановых и внеплановых проверок. Предпринимателям вернули более 47 млрд рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам.
Александр Куренной: «В рамках встречи представители корпоративного сектора затронули наиболее актуальную для них на сегодняшний день проблематику. В частности, был поднят вопрос о необходимости согласования прокурором проводимых контролерами административных расследований и плановых (рейдовых) осмотров. Юрий Чайка отметил, что о складывающейся ситуации проинформирован Глава государства с предложением распространить механизм согласования проверок прокурорами на такие мероприятия. Чайка выразил надежду на то, что необходимые изменения в законодательство будут внесены и это позволит решить проблему. Генеральный прокурор Российской Федерации выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы. Личные приемы уже запланированы на следующий год в Приволжском, Северо-Западном, Южном федеральных округах. В заключение Генеральный прокурор Российской Федерации напомнил, что Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает объявить 2020 год «Годом предпринимательства». Генеральная прокуратура запланировала проведение масштабных проверок соблюдения прав бизнесменов. Генеральный прокурор Российской Федерации выразил уверенность в том, что правильным будет проводить эту работу во взаимодействии с предпринимательским сообществом, его общественными объединениями», - рассказал НСН Александр Куренной.
В Генпрокуратуре РФ прошла встреча с представителями Генпрокуратуры Армении
В Генпрокуратуре России состоялась встреча с представителями Генеральной прокуратурой Республики Армения.
Александр Куренной: «Круглый стол в рамках реализации Программы сотрудничества между прокуратурами России и Армении на 2018-2020 годы был посвящен теме прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Стороны обменялись опытом организации прокурорского надзора в этой сфере, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве», - отметил он, общаясь с НСН.
Из Польши экстрадирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве
По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Россию из Польши экстрадирован бывший владелец и глава строительной корпорации НПО «Космос» Андрей Черняков. Он обвиняется в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей и невыплате зарплаты своим работникам.
Александр Куренной: «По версии следствия, в 2011 году Черняков в рамках инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии Дзюдо России между администрацией городского округа Звенигород Московской области и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Злоумышленник похитил более 28 млн рублей, которые получил на расчетный счет ООО «НПО Космос». При этом строительство он не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ. Также Черняков похитил 14 млрд рублей АКБ «Банк Москвы», которые были выделены компании ООО «НПО «Космос» в качестве целевого кредита. Мужчина скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. В 2017 году его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура России направила запросы о его выдаче, которые были удовлетворены. В сопровождении спецконвоя Андрей Черняков доставлен в Москву», - уточнил он в беседе с НСН.
Утверждено обвинительное заключение по делу о гибели шахтеров в Коми
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели нескольких десятков человек в шахте «Северная» в Республике Коми.
Александр Куренной: «Как полагает следствие, в феврале 2016 года в шахте произошло несколько взрывов метана и угольной пыли. В результате аварии погибли 36 человек, а 16 шахтеров пострадали. Размер материального ущерба превысил 1,7 млрд рублей. К уголовной ответственности привлечены 14 должностных лиц, в том числе директор шахты, главный инженер технической службы и другие работники. Уголовное дело направлено в Воркутинский городской суд Республики Коми для рассмотрения по существу», - пояснил он НСН.
В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств
По материалам проверки прокуратуры Республики Дагестан возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, которые предназначались для реконструкции автодороги.
Александр Куренной: Установлено, что в 2017 году начальник отдела строительства и реконструкции дорог ГКУ РД «Дагдорконтроль» принял дорожно-строительные работы ООО «Южгазстрой» на участке автодороги Муни-Агвали в рамках государственного контракта. При этом работы были выполнены некачественно. В результате были похищены почти 30,5 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве», - сказал Александр Куренной в эфире НСН.
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