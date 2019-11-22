Куренной: Польша выдала подозреваемого в краже 17 миллиардов

Александр Куренной: «В рамках встречи представители корпоративного сектора затронули наиболее актуальную для них на сегодняшний день проблематику. В частности, был поднят вопрос о необходимости согласования прокурором проводимых контролерами административных расследований и плановых (рейдовых) осмотров. Юрий Чайка отметил, что о складывающейся ситуации проинформирован Глава государства с предложением распространить механизм согласования проверок прокурорами на такие мероприятия. Чайка выразил надежду на то, что необходимые изменения в законодательство будут внесены и это позволит решить проблему. Генеральный прокурор Российской Федерации выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы. Личные приемы уже запланированы на следующий год в Приволжском, Северо-Западном, Южном федеральных округах. В заключение Генеральный прокурор Российской Федерации напомнил, что Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает объявить 2020 год «Годом предпринимательства». Генеральная прокуратура запланировала проведение масштабных проверок соблюдения прав бизнесменов. Генеральный прокурор Российской Федерации выразил уверенность в том, что правильным будет проводить эту работу во взаимодействии с предпринимательским сообществом, его общественными объединениями», - рассказал НСН Александр Куренной.

